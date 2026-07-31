/ಇವೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮದುವೆನೇ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನಿಸುತ್ತೆ..! ಗಂಡ ಇದ್ರೂ ಆ ಸಂಬಂಧ.. ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದವಳ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಯ್ತು?

Love Cheating viral video : ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಪವಿತ್ರವಾದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಾಗುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದ್ರೋಹ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನೇ ಬೀದಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೌದು.. ಪತಿ ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿಯೊಂದಿಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪತ್ನಿಯೊಬ್ಬಳು, ಕೊನೆಗೆ ಪತಿಯ ಕೈಗೇ ರೆಡ್ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು, ಆ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದಲೇ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪತ್ನಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಪತಿಗೆ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಅನುಮಾನ ಮೂಡತೊಡಗಿತ್ತು.
ಪತ್ನಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಆಕೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನೂ ಪತಿ ಗಮನಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. ಒಂದು ದಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಂತೆ ನಟಿಸಿದ ಪತಿ, ಮನೆಯ ಬಳಿಯೇ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ. ಪತಿ ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆಕೆಯ ಪ್ರೇಮಿ ನೇರವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಇದನ್ನೇ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಪತಿ, ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೇ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ 12 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ಮೋಸವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದ ಪತಿ, ತೀವ್ರ ಕೋಪಗೊಂಡು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ರಸ್ತೆಗೆ ಎಳೆದು ತಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಶಾಂತವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದ ವಿಚಾರ, ಕಣ್ಣಿಮೆಯಿಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ರಂಪಾಟವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ದೂಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪರಸ್ಪರ ಕೈಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಈ ಹೈಡ್ರಾಮಾವನ್ನು ನೋಡಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದರು. ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಸುಂದರ ನೆನಪುಗಳು ಆ ಒಂದು ಘಟನೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೂದಿಯಾಗಿ ಹೋದವು.
ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಭಿನ್ನ-ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಲ್ಲಿ "ನಂಬಿಕೆ" ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರುವುದು ಸಹಜ, ಆದರೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.