Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Viral
  • /ಇವೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮದುವೆನೇ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನಿಸುತ್ತೆ..! ಗಂಡ ಇದ್ರೂ ಆ ಸಂಬಂಧ.. ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದವಳ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಯ್ತು?

ಇವೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮದುವೆನೇ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನಿಸುತ್ತೆ..! ಗಂಡ ಇದ್ರೂ ಆ ಸಂಬಂಧ.. ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದವಳ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಯ್ತು?

12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದ ದಂಪತಿಯ ನಡುವೆ ಪತ್ನಿಯ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಪತಿಯ ಅನುಮಾನ ನಿಜವಾಗಿ, ಪತಿ ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರೇಮಿ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಆತ ರೆಡ್‌ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಗಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ.. ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written ByKrishna N K
Published: Jul 31, 2026, 07:35 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 07:35 PM IST
ಇವೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮದುವೆನೇ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನಿಸುತ್ತೆ..! ಗಂಡ ಇದ್ರೂ ಆ ಸಂಬಂಧ.. ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದವಳ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಯ್ತು?

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ: ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ತಡೆಯಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್
2
3
4
5