ʼನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ತಡ್ಕೋಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್..‌ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿʼ ಎನ್ನುತ್ತ ಪೊಲೀಸರ ಮೊರೆ ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿ! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್..‌

Viral Video: ʼನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಹೊಡೀತಾಳೆ.. ಹೊಡೆದು.. ಹೊಡೆದು ನನ್ನನ್ನ ಕೊಂದೇ ಹಾಕ್ತಾಳೆ.. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ಸರ್...ʼ ಅಂತಾ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬ ಪೊಲೀಸರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಸತ್ನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪನ್ನಾದಲ್ಲಿ ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ತಾಯಿಯ ಮುಂದೆಯೇ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಥಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

30 ವರ್ಷದ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ ಲೋಕೇಶ್ ಮಾಂಝಿ ಎಂಬಾತ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಹರ್ಷಿತಾ ರಾಯಕ್ವಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿಸಿಟಿವಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಆತ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೂಡಲೇ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಗೃಹ ಹಿಂಸೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಅಂದಹಾಗೆ ಜೂನ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಲೋಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಿತಾ ಮದುವೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇದ್ದ ಪತ್ನಿ ಬಳಿಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತನ್ನ ವರಸೆ ತೋರಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಮಾತು ಮಾತಿಗೂ ಸಿಟ್ಟು, ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಶಾಂತಿಯನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾಳಂತೆ. ಮದುವೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಪತ್ನಿ, ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ಭಾವ ಹಣ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಲೋಕೇಶ್ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯದಂತೆ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೂ ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಅಂತಾ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಮಾತು ಮೀರಿ ನಾನು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಭೇಟಿಯಾದರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೂಗಾಗಿ ರೇಗಾಡಿ ಬೆದರಿಸುತ್ತಾಳೆ.

'My wife beats me sir, save me from my wife sir'

Lokesh submitted an application to the Superintendent of Police office in Panna, Madhya Pradesh, narrating the story of his own wife's cruelty and requested for help. CCTV footage of his wife beating him came to light. pic.twitter.com/gA7mSOvbP4

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) April 2, 2025