English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Viral Video: ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಊಟ-ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಲೇಬೇಕು...

ಈ ವೈರಲ್‌ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ ಒಂದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಒಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆಹಾರದೊಳಗೆ ತಾನು ಗುಡಿಸಿದ ಕಸವನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ನೋಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 15, 2025, 02:07 PM IST
  • ಮನೆಯೂಟ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರ..
  • ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಹೊರಗಡೆ ಊಟ-ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ
  • ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಡಿಯೋ

Trending Photos

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಾಲು ಹಸು, ಕುರಿ, ಮೇಕೆಯದ್ದಲ್ಲ... ಈ ಪ್ರಾಣಿಯದ್ದು; ಮಾನವ ಎದೆ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಲುವ ಇದರ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 5,000 ರೂ.
camera icon6
Expensive Milk
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಾಲು ಹಸು, ಕುರಿ, ಮೇಕೆಯದ್ದಲ್ಲ... ಈ ಪ್ರಾಣಿಯದ್ದು; ಮಾನವ ಎದೆ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಲುವ ಇದರ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 5,000 ರೂ.
ನನ್ನ 1 ದಿನದ ರೇಟ್‌.. ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಚೆಲುವೆ..! ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು
camera icon6
Bigg Boss Nainika
ನನ್ನ 1 ದಿನದ ರೇಟ್‌.. ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಚೆಲುವೆ..! ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು
66 ರಲ್ಲಿಯೂ ಯುವಕನಂತೆ ಕಾಣಲು ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ..!
camera icon6
Akkineni Nagarjuna
66 ರಲ್ಲಿಯೂ ಯುವಕನಂತೆ ಕಾಣಲು ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ..!
ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ರಾಶಿಗಳು ಇವು: ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯೂ ಇದ್ಯಾ ನೋಡಿ
camera icon5
Navratri Lucky zodiac signs
ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ರಾಶಿಗಳು ಇವು: ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯೂ ಇದ್ಯಾ ನೋಡಿ
Viral Video: ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಊಟ-ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಲೇಬೇಕು...

Viral Video: ಮನೆ ಊಟ ರುಚಿ ಇರಲ್ಲ... ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಬೇಸರ.. ಕೆಲಸದ ಮಧ್ಯೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಮಯವೇ ಇರಲ್ಲ... ಹೀಗೆ ನೆಪ ಹೇಳಿ ಹೋಟೆಲ್​, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ತಿಂಡಿ-ಊಟ ಮಾಡುವುದನ್ನ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಪದೇ ಪದೆ ಹೊರಗಡೆ ಊಟ-ತಿಂಡಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಫಿಕ್ಸ್‌. ಏಕೆಂದರೆ ಹೊರಗಿನ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೂ ಸಹ ಅನೇಕರು ಹೊರಗಡೆ ಊಟ-ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಅನೇಕರಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ತಿಂಡಿ-ಊಟ ತಿನ್ನುವ ಚಟವಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹವರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಊಟ-ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ.  

Add Zee News as a Preferred Source

ಇಂದು ಹೊರಗಡೆ ಊಟ-ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನುವುದು ಅನೇಕರ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿನ ಊಟ-ತಿಂಡಿ ಮಾರಕ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಬಾಯಿ ರುಚಿಗಾಗಿ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತವರು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೀರಾ..? ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅನೇಕರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ preciseearz ಎಂಬ Threads ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ...

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ..? ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ನೋಡಿದರೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದವರೇ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.

ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ʼJust eat at home. You can’t be trusting these restaurantsʼ ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್‌ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೈರಲ್‌ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ ಒಂದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಒಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆಹಾರದೊಳಗೆ ತಾನು ಗುಡಿಸಿದ ಕಸವನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ನೋಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ʼಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಮನೆಯೂಟ ಮಾಡಬೇಕುʼ ಅಂತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್‌ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ನೋಡಿದ ಬಹುತೇಕರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ʼಹೌದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹೊರಗಡೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಮನೆಯೂಟ ಮಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕುʼ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ವಿಡಿಯೋವಲ್ಲ, ಇದು AI ವಿಡಿಯೋʼ ಅಂತಾ ಕೆಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ನೀ ಮನೆಯೂಟವೋ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆಯ ಊಟವೋ ಎಂದು ವೇ ಡಿಸೈಡ್‌ ಮಾಡಬೇಕು.

ವೈರಲ್‌ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಈತನೇ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಿಕ್ಷುಕ..! ಈತನ ಬಳಿಯಿದೆ 7.5 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ, ಸ್ವಂತ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್‌, ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ..!

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Viral Videosocial mediaViral Video TodayTrending Viral Videostrending video

Trending News