Viral Video: ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಊಟ-ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಲೇಬೇಕು...

Viral Video: ಮನೆ ಊಟ ರುಚಿ ಇರಲ್ಲ... ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಬೇಸರ.. ಕೆಲಸದ ಮಧ್ಯೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಮಯವೇ ಇರಲ್ಲ... ಹೀಗೆ ನೆಪ ಹೇಳಿ ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ತಿಂಡಿ-ಊಟ ಮಾಡುವುದನ್ನ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಪದೇ ಪದೆ ಹೊರಗಡೆ ಊಟ-ತಿಂಡಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಫಿಕ್ಸ್. ಏಕೆಂದರೆ ಹೊರಗಿನ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೂ ಸಹ ಅನೇಕರು ಹೊರಗಡೆ ಊಟ-ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಅನೇಕರಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ತಿಂಡಿ-ಊಟ ತಿನ್ನುವ ಚಟವಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹವರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಊಟ-ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ.
ಇಂದು ಹೊರಗಡೆ ಊಟ-ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನುವುದು ಅನೇಕರ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿನ ಊಟ-ತಿಂಡಿ ಮಾರಕ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಬಾಯಿ ರುಚಿಗಾಗಿ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತವರು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೀರಾ..? ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅನೇಕರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ preciseearz ಎಂಬ Threads ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ...
ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ʼJust eat at home. You can’t be trusting these restaurantsʼ ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಒಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆಹಾರದೊಳಗೆ ತಾನು ಗುಡಿಸಿದ ಕಸವನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ನೋಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ʼಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಮನೆಯೂಟ ಮಾಡಬೇಕುʼ ಅಂತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ನೋಡಿದ ಬಹುತೇಕರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ʼಹೌದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹೊರಗಡೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಮನೆಯೂಟ ಮಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕುʼ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ವಿಡಿಯೋವಲ್ಲ, ಇದು AI ವಿಡಿಯೋʼ ಅಂತಾ ಕೆಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ನೀ ಮನೆಯೂಟವೋ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆಯ ಊಟವೋ ಎಂದು ವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
