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Alcohol Ban: ಮದ್ಯ‌ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್! ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್‌ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಲಕ್ಷ ದಂಡ, ಖರೀದಿಸಿದರೆ 2 ಲಕ್ಷ ದಂಡ

Alcohol Prohibition: ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಷೇಧ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 09, 2026, 08:38 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 08:38 PM IST
Alcohol Ban: ಮದ್ಯ‌ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್! ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್‌ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಲಕ್ಷ ದಂಡ, ಖರೀದಿಸಿದರೆ 2 ಲಕ್ಷ ದಂಡ

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Prajwal B

Prajwal B

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