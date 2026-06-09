Alcohol Ban in India: ಹದಿಹರೆಯದ ಯುವಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯ ವೃದ್ಧರವರೆಗೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮದ್ಯಪಾನ (Alcohol) ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ, ಪೊಲೀಸ್ ಏನೇ ಕಾನೂನು ತಂದರೂ ಕ್ಯಾರೇ ಅನ್ನದೇ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವುದು, ಕುಡಿದು ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರಿಂದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು (Police Rules) ಬರದಿದ್ದರೆ, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂಥದ್ದೇ ಘಟನೆಯೊಂದು ಇದೀಗ ತೆಲಂಗಾಣದ ವಿಕಾರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ (Vikarabad) ನಡೆದಿದೆ.
ಹೌದು, ತೆಲಂಗಾಣದ ವಿಕರಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಷೇಧ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ!
ತೆಲಂಗಾಣದ ವಿಕಾರಾಬಾದ್ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಧನ್ನಾರಾಮ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಮದ್ಯಪಾನವೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಯುವಕರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮದ್ಯ, ಗುಟ್ಕಾ ಮತ್ತು ಗಾಂಜಾದಂತಹ ವ್ಯಸನಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಈ ಗ್ರಾಮದವರು ಸದ್ಯ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ಯುವಕರು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮದ್ಯ ನಿಷೇಧ ಕುರಿತ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ, ಗುಟ್ಕಾ ಮತ್ತು ಗಾಂಜಾದಂತಹ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ, ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸುವ ಕುರಿತು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಕೈಗೊಂಡರು.
ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡ!
ಧನ್ನಾರಾಮ್ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರು ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮದ್ಯ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೂ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಖಡಕ್ ಕ್ರಮ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ, ಸದ್ಯ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ವಿಶೇಷ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಣೆ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ..
ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ ಈ ಕ್ರಮ
ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಹಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣದ ಗಂಗಾದೇವಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮವು ಇದೇ ನಿಯಮದಿಂದಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮದ್ಯ ನಿಷೇಧ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸೇವನೆಯ ಮೇಲಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು.