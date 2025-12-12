Viral video: ಭಾರತದ ಧ್ವಜವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನೇಪಾಳ? ನೆರೆಯ ದೇಶದ ನಡೆತೆಗೆ ಶಾಕ್‌ ಆದ ಭಾರತೀಯರು!

Indian flag in Nepal : ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದ ಭಾರತೀಯ ಬೈಕರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಮೇಲಿನ ಭಾರತೀಯ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರೊಂದಿಗೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕಿಳಿದ ಘಟನೆ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ನಡುವೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಇರುವುದನ್ನೇ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದಿದ್ದು, ಗಡಿ ದಾಟಲು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ವೀಸಾ ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಡಿ ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಪ್ರಭಾವದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ವಿರುದ್ಧದ ಅಸಹ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭಾರತದಿಂದ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಯುವಕರಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ಎದುರಾಯಿತು.
ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಬೈಕರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನೇಪಾಳ ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರು ಅವರನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಾ “ಇದು ನೇಪಾಳ… ನಿಮ್ಮ ಧ್ವಜವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಬೇಡಿ” ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ನೇಪಾಳಿ ಯುವಕರು ನೇಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಗ್ವಾದ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ, ಭಾರತೀಯ ಬೈಕರ್ ಅವರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ, “ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಧ್ವಜ. ನಾವು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ… ನಮ್ಮ ಧ್ವಜ ನಮ್ಮ ಗುರುತು. ಅದನ್ನು ಏಕೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು?” ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ವಿಗ್ನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಸು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮುಂದೆ ಬಂದು “ಜಗಳವಾಡಬೇಡಿ, ಶಾಂತವಾಗಿರಿ” ಎಂದು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದ ವಾಗ್ವಾದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಶಮನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ, ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು ನೇಪಾಳಿ ನೆಟಿಜನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರು “ಸ್ವದೇಶದ ಧ್ವಜ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಯಾರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?” ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು “ನೇಪಾಳದ ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.