English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Viral
  • ಭಾರತದ ಈ ನದಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಶುದ್ದ ಚಿನ್ನ! ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಾಚಿದಷ್ಟು ಉಚಿತ ಬಂಗಾರ ನಿಮ್ಮದೇ..

ಭಾರತದ ಈ ನದಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಶುದ್ದ ಚಿನ್ನ! ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಾಚಿದಷ್ಟು ಉಚಿತ ಬಂಗಾರ ನಿಮ್ಮದೇ..

Subarnarekha river: ಭಾರತದ ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶುದ್ದವಾದ ಚಿನ್ನ ಹರಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ನದಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಯಾವ ನದಿ ಅದು? ಮುಂದೆ ಓದಿ..  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Jan 15, 2026, 09:04 AM IST
  • ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತದೆ.
  • ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.
  • ಸ್ಥಳೀಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು ಈ ನದಿಯ ಮರಳಿನಿಂದ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Trending Photos

ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ 3ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗಂಡಾಂತರ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭಯಾನಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ
camera icon5
baba vanga 2026 predictions
ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ 3ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗಂಡಾಂತರ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭಯಾನಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ
ಭಾರತದ ಚಾಯ್ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು?..ಇಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಚಹಾ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon12
India tea capital
ಭಾರತದ ಚಾಯ್ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು?..ಇಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಚಹಾ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು ಗೊತ್ತಾ?
BBK 12: ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಮಿಡ್‌ ವೀಕ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಶನ್‌ ಆಗೋದು ಯಾರು? ಹೊರಬಿತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಹೆಸರು!
camera icon5
Bigg Boss Kannada Season 12
BBK 12: ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಮಿಡ್‌ ವೀಕ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಶನ್‌ ಆಗೋದು ಯಾರು? ಹೊರಬಿತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಹೆಸರು!
ಕೆಟ್ಟ ಸಂದೇಶ! ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನ ವಿರುದ್ದ ಮಾಡೆಲ್‌ ಆರೋಪ.. ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸೈಲೆಂಟ್‌ ಆದ್ರಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌?
camera icon9
Suryakumar yadav
ಕೆಟ್ಟ ಸಂದೇಶ! ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನ ವಿರುದ್ದ ಮಾಡೆಲ್‌ ಆರೋಪ.. ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸೈಲೆಂಟ್‌ ಆದ್ರಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌?
ಭಾರತದ ಈ ನದಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಶುದ್ದ ಚಿನ್ನ! ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಾಚಿದಷ್ಟು ಉಚಿತ ಬಂಗಾರ ನಿಮ್ಮದೇ..

Subarnarekha river: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವು ನದಿಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ನದಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಚಿನ್ನ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ಸುವರ್ಣರೇಖಾ ನದಿ. ಇದನ್ನು ಸುವರ್ಣರೇಖಾ, ಸ್ವರ್ಣರೇಖಾ ನದಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ನದಿಯ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಕಣಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ ಪವಾಡವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಚಿನ್ನ ದೊರೆಯುವ ನದಿ
ಸುವರ್ಣ ರೇಖಾ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಸುವರ್ಣ ಎಂದರೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಎಂದರೆ ರೇಖೆ ಅಥವಾ ರೇಖೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ "ಸುವರ್ಣ ರೇಖೆ". 474 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ ಈ ನದಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯದ ಚೋಟಾ ನಾಗ್ಪುರ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಂಚಿ ನಗರದಿಂದ 16 ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ನಾಗಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ನದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಕಣಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನದಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಖನಿಜ-ಸಮೃದ್ಧ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ನದಿ ನೀರು ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವಾಗ, ಅದು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಚಿನ್ನದ ಕಣಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಮರಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಿಳೆಯರ ಇದೊಂದು ವಸ್ತು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ.. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?

ಸ್ಥಳೀಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು ಈ ನದಿಯ ಮರಳಿನಿಂದ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕಿಯ ಕಾಳಿನ ಗಾತ್ರ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಚಿನ್ನದ ಕಣಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜರಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮರಳಿನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನದಿ ಉಬ್ಬಿದಾಗ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ವರ್ಷವಿಡೀ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ 60 ರಿಂದ 80 ಚಿನ್ನದ ಕಣಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಈ ಕಣಗಳು ಬಹುಶಃ 1 ಗ್ರಾಂ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೂಕವಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಖಾರ್ಕೈ ನದಿಯು ಸುಬರ್ಣರೇಖಾ ನದಿಯ ಉಪನದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಕಣಗಳೂ ಇವೆ. ಈ ಎರಡು ನದಿಗಳು ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ಟಾಟಾನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಗಮವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನಗರವು ಚಿನ್ನದ ಅನ್ವೇಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಗಮ ಪ್ರದೇಶವು ಚಿನ್ನದ ಮರಳಿನ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿಗೆ ತಾಣವಾಗಿದೆ.

ಸುವರ್ಣ ರೇಖಾ ನದಿಯು ಅನೇಕ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಬಂಗಾಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಋತ್ವಿಕ್ ಘಟಕ್ 1965 ರಲ್ಲಿ 'ಸುವರ್ಣ ರೇಖಾ' ಎಂಬ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು, ಇದು ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಮತ್ತು ಬಿಭೂತಿಭೂಷಣ್ ಬಂಡೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರಂತಹ ಮಹಾನ್ ಬರಹಗಾರರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ನದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಈ ನದಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಸ್ಮಯ.. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಆಕಾಶ, ಇದರ ಹಿಂದಿದೆಯಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ?

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

Gold riverಚಿನ್ನದ ನದಿGoldಚಿನ್ನGold in river

Trending News