ಆಂಟಿ - ಯುವಕನ ಹೊಡೆದಾಟದ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಏನು ಗೊತ್ತೆ..? ವೈರಲ್‌ ವಿಡಿಯೋದ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು

Women boy fight in Train : ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಸೀಟ್ನ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಜಗಳ ಕಾಮನ್. ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆಸನಗಳ ಕುರಿತ ವಾದ ಕೊನೆಗೆ ಕೈ ಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.. ಅಸಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಯಾರದ್ದು.. ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಘಟನೆ ರೈಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸೀಟಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಂಟಾದ ವಿವಾದವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆ ಯುವಕನನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆಕೆ ಚಪ್ಪಲಿ ತೋರಿಸಿ ಬೆದರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸಹ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಯುವಕ ಶಾಂತವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ..
Kalesh Inside Indian Railways b/w a Lady Passenger and Guy (A woman kept misbehaving and taunting a young guy for a long time. Finally, fed up, he slapped her hard) pic.twitter.com/5PGEJOuAZo
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) March 12, 2026
ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು.. ನನ್ನ ಮಗ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪತಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ.. ಅಲ್ಲದೆ, ಆ ಯುವಕನನ್ನು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೋಲಿಸಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗದ ಮಹಿಳೆ, ಆ ಯುವಕನ ಹೆಂಡತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಿಂದನೀ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಆತ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ..
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಚ್ಚರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮ್ಮನಿಂದ ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೊಡೆಯುತ್ತಲೇ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ X ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.