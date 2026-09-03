/Viral Video: ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ₹1.3 ಲಕ್ಷ ದಂಡ! ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Viral Video: ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಾನು ಎದುರಿಸಿದ ವಿಚಿತ್ರ ಅನುಭವವನ್ನ Instagram ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅವರು, ಶವರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಅಲಾರಂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ, ಫೈರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ತನಗೆ 2,400 ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊತ್ತ ಸುಮಾರು ₹1.3 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಶವರ್ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಬಂದ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಲಾರಂ!
ಮಹಿಳೆಯ Instagram ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಶವರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಅಲಾರಂ ಮೊಳಗಲು ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿನ ಬರಹದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರ ನಿವಾಸಿಗಳೂ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಮಹಿಳೆ ಕೂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಫೈರ್ ಡ್ರಿಲ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತಾ ಭಾವಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಟ್ಟಡದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಶವರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾರು?
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿರುವಂತೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವರ ಬಳಿ ಬಂದು ತಾವು ಶವರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ? ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಲೇ ಶವರ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಆವಿ ಫೈರ್ ಅಲಾರಂ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಮಹಿಳೆಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಫೈರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ, “ಫೈರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಅವರು ಫೈರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ “ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್” ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿಸಿದೆ.
ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ!
ಈ ಘಟನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವನ್ನ ಮಹಿಳೆ ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶವರ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ನ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿನೀರಿನ ಶವರ್ನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಫೈರ್ ಅಲಾರಂಗೆ ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿರಬಹುದು ಅಂತಾ ಮಹಿಳೆ ವಿವರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಗುತ್ತದೆ. “ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ” ಎಂಬುದನ್ನ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರಬಹುದು ಎಂಬುದು ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ₹1.3 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ಏಕೆ?
ವಿಡಿಯೋದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಮಹಿಳೆ “Look who just got fined 1 lakh 30 thousand rupees” ಎಂಬ ಅರ್ಥದ ಬರಹವನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು $2,400 AUD ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ₹1.3 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತವು ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿಷ ಶವರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಧಿಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶವರ್ ದಂಡವೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಅಲಾರಂ ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡು ಫೈರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಘಟನೆಯೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಶವರ್ನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಫೈರ್ ಅಲಾರಂ ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡು Emergency service ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ದಂಡದ ಅನುಭವ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಈ ಘಟನೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವ ಫೈರ್ ಅಲಾರಂ, ಸ್ಮೋಕ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಬಿಸಿನೀರಿನ ಶವರ್ ಬಳಸುವಾಗ ಆವಿ ಮತ್ತು ಹೊಗೆ ಫೈರ್ ಅಲಾರಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಟ್ಟಡದ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಮಹಿಳೆ ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಘಟನೆಯನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿಯೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅನುಭವದಿಂದ ತಾನು “speechless” ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್
ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಅನುಭವ ಇದೀಗ Instagram ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶವರ್ನಿಂದ ಫೈರ್ ಅಲಾರಂ, ಫೈರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಡಾಲರ್ ದಂಡದವರೆಗೆ ವಿಷಯ ಹೋಗಿರುವುದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ದಂಡದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಘಟನೆಯ ವಿವರಗಳು ಮಹಿಳೆ ತಮ್ಮ Instagram ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನುಭವವನ್ನ ಆಧರಿಸಿವೆ. ದಂಡದ ಕಾನೂನು ಸ್ವರೂಪ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ವಿಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎದುರಾದ ದುಬಾರಿ ಅನುಭವ ಎಂದು ನೋಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.