ಇದು ನಾಗಲೋಕ.! ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಸರ್ಪಗಳು.. ಬೃಹತ್ ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳು.. ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Snake viral video : ಜೀವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕೆಲ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಜೊತೆ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಅಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಅಗಿದ್ದು, ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.. ಈ ಕ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ದೃಶ್ಯ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಿದೆ..
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.. ಪೊದೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಹಾವುಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅಪರೂಪ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೇ ಹಾವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿವೆ.. ಯಾರೋ ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ..
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಂಗ್ರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಬೃಹತ್ ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕಾಂಗ್ರಾ ಪ್ರದೇಶದ ಅರಣ್ಯ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಳಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡು ಬಂತು.. ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಬಿದ್ದಿರುವ ಬೃಹತ್ ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾವುಗಳಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಹೆಬ್ಬಾವು ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 15 ಅಡಿ ಉದ್ದವಿವೆ...
ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರೀತಿಯ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅವು ಸಂಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚಳಿಗಾಲ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ನಂತರ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ ಪಡೆಯಲು ಹೊರ ಬರುತ್ತವೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಪಾಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ..