ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ನಡೆದಾಡುತ್ತೆ ಈ ಮರ..! ಪಕೃತಿ ವಿಸ್ಮಯಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಬೆರಗು

Walking Palm facts : ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅದ್ಭುತಗಳಿವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವೆಂದರೆ ನಡೆಯುವ ತಾಳೆ ಮರ. ಅದರ ಬೇರುಗಳೇ ಅದರ ಕಾಲುಗಳು. ಈ ಮರವು ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳಂತಹ ಬೆರಳುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬ್ತೀರಾ..? ಹೌದು.. ಈ ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಮರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನೋಡಿದಾಗ, ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಮರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಮಳೆಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ತಾಳೆ ಮರದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಸಾಕ್ರೇಟಿಯಾ ಎಕ್ಸೋರಿಜಾ.. ಈ ಮರವು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಗಳಂತೆ ನೆಲದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಕಾಂಡವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ವಿಶೇಷ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವುಗಳು ನೋಡಲು ಅದರ ಕಾಲುಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಜನರು ನಡೆದಾಡುವ ಮರ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ದರು..
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಮರ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ, ಅದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಈ ಮರಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮರವು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತನ್ನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಂಬುವವರು ಈ ಮರದ ಹಳೆಯ ಬೇರುಗಳು ಒಣಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬೇರುಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮರವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವತ್ತಾರೆ.
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತಾಳೆ ಮರವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮರವು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಬೇರುಗಳ ರಚನೆಯು ಅದನ್ನು ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಳೆಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭಾರೀ ಮಳೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಶೇಷ ಬೇರುಗಳು ಮರವು ಬೀಳದೆ ನಿಲ್ಲಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಬೇರುಗಳು ಬಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ಬೇರುಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮರದ ಸ್ಥಾನವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ನಡೆಯುವ ತಾಳೆ ಮರದ ಬೇರುಗಳು ಮರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಧಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಮರ ಬೀಳದಂತೆ ಅವು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಬೇರುಗಳ ರಚನೆಯು ಮರವು ಇತರ ಮರಗಳಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಡೆಯುವ ತಾಳೆ ಮರವನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪವಾಡ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಮರ ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬೇರಿನ ರಚನೆಯು ಅದು ಮುಂದೆ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೆ...