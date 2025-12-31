English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Viral
  • ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ನಡೆದಾಡುತ್ತೆ ಈ ಮರ..! ಪಕೃತಿ ವಿಸ್ಮಯಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಬೆರಗು

ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ನಡೆದಾಡುತ್ತೆ ಈ ಮರ..! ಪಕೃತಿ ವಿಸ್ಮಯಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಬೆರಗು

Walking tree facts : ಪ್ರಕೃತಿ ಹಲವಾರು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತವೆ.. ಬಹುಷಃ ನೀವು ಉಸಿರಾಡುವ ಮರವನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಡೆದಾಡುವ ಮರವನ್ನು ಎಂದಾದರು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ..? ಬನ್ನಿ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 31, 2025, 01:52 PM IST
    • ಪ್ರಕೃತಿ ಹಲವಾರು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
    • ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತವೆ..
    • ನಡೆದಾಡುವ ಮರವನ್ನು ಎಂದಾದರು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ..?

ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ನಡೆದಾಡುತ್ತೆ ಈ ಮರ..! ಪಕೃತಿ ವಿಸ್ಮಯಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಬೆರಗು

Walking Palm facts : ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅದ್ಭುತಗಳಿವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವೆಂದರೆ ನಡೆಯುವ ತಾಳೆ ಮರ. ಅದರ ಬೇರುಗಳೇ ಅದರ ಕಾಲುಗಳು. ಈ ಮರವು ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳಂತಹ ಬೆರಳುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬ್ತೀರಾ..? ಹೌದು.. ಈ ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಮರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನೋಡಿದಾಗ, ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಮರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಮಳೆಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 

ತಾಳೆ ಮರದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಸಾಕ್ರೇಟಿಯಾ ಎಕ್ಸೋರಿಜಾ.. ಈ ಮರವು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಗಳಂತೆ ನೆಲದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಕಾಂಡವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ವಿಶೇಷ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವುಗಳು ನೋಡಲು ಅದರ ಕಾಲುಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಜನರು ನಡೆದಾಡುವ ಮರ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ದರು..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Viral Video: ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಬೊಲೆರೊ ಮೇಲೆ ಉರುಳಿಬಿದ್ದ ಹುಲ್ಲಿನ ಟ್ರಕ್! ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್..‌

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಮರ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ, ಅದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಈ ಮರಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮರವು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತನ್ನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಂಬುವವರು ಈ ಮರದ ಹಳೆಯ ಬೇರುಗಳು ಒಣಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬೇರುಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮರವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವತ್ತಾರೆ.

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತಾಳೆ ಮರವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮರವು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಬೇರುಗಳ ರಚನೆಯು ಅದನ್ನು ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಳೆಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭಾರೀ ಮಳೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಶೇಷ ಬೇರುಗಳು ಮರವು ಬೀಳದೆ ನಿಲ್ಲಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಬೇರುಗಳು ಬಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ಬೇರುಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮರದ ಸ್ಥಾನವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಡಿಕೆ ಕಾವಲಿಗಿದ್ದ ನಾಯಿಯನ್ನ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಚಿರತೆ: ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯ

ನಡೆಯುವ ತಾಳೆ ಮರದ ಬೇರುಗಳು ಮರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಧಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಮರ ಬೀಳದಂತೆ ಅವು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಬೇರುಗಳ ರಚನೆಯು ಮರವು ಇತರ ಮರಗಳಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಡೆಯುವ ತಾಳೆ ಮರವನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪವಾಡ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಮರ ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬೇರಿನ ರಚನೆಯು ಅದು ಮುಂದೆ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೆ...

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Walking treefactswild factsWalking Palmwalking tree

