Bengaluru Viral News: ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಬಂಧವಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರ ವೃತ್ತಿ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಮಹತ್ವದ ಸಂಬಂಧ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಯುವಜನರು ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹೊಂದಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರ ಅನುಭವ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯುವತಿಗೆ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವೊಂದು ಬಂದಿತ್ತು. ಯುವಕನ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಸುಮಾರು ₹2 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಯುವತಿಯ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ₹90 ಸಾವಿರ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಮದುವೆ ಮಾತುಕತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಷರತ್ತು ಯುವತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಐಟಿ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾದಾಗ, ಯುವತಿ ಆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
₹2 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳದ ಯುವಕನ ಪ್ರಪೋಸಲ್, ಆದರೆ ಕಂಡೀಶನ್ ಬೇರೆ!
ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ನಂದಿನಿ ಎಂ ಎಂಬವರು ತಮ್ಮ X ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವೊಂದನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟು ತಮಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಯುವಕ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಾವು ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹90 ಸಾವಿರ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮದುವೆಯ ನಂತರದ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವಕನ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಮಾತುಕತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು.
ಯುವಕ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ತಾನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ನಂದಿನಿ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ, ಯುವಕನಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಪತ್ನಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರ ಯುವತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗದೆ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
Few months back my mother emotionally blackmailed me into meeting a guy who earns more than twice my salary.
He earns ₹2 lakh a month. I work in IT and earn ₹90K.
He lives with his parents, who depend on him financially. His married sister is a homemaker and apparently also…
— Nandini M (@your_niaaaa) August 14, 2026
ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಯುವತಿಯನ್ನೇ ಏಕೆ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು?
ನಂದಿನಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನಿಗೆ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡದ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಪತ್ನಿಯೇ ಬೇಕಾದರೆ, ಅಂತಹ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಯುವತಿಯನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯುವತಿಯನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬಳಿಕ ಆಕೆಯನ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ತೊರೆಯುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದು ಏಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಅವರು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಚಾರವೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ; ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅದು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಗುರುತು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೇ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದು ದಂಪತಿಯ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಯುವತಿಯ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ನೂರಾರು ಜನರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಯುವತಿಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವ ಪತ್ನಿ ತಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಯುವಕನಲ್ಲಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಯುವತಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು
ಈ ವೈರಲ್ ಘಟನೆ ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನೂ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ, ಸಂಬಳ, ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಪೋಷಕರ ಆರೈಕೆ, ಮನೆಯ ಕೆಲಸ, ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಮಕ್ಕಳ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ತಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಪತ್ನಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ತೊರೆಯಬೇಕೇ ಎಂಬುದು ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ವಿಷಯವಾಗಬಾರದು.
ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದೂ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಷರತ್ತಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
₹90 ಸಾವಿರ ವೇತನದ ಉದ್ಯೋಗ ತೊರೆಯುವುದು ಏಕೆ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯ?
ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹90 ಸಾವಿರ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುವತಿ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಬಿಡುವುದು ಆಕೆಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರ. ಅದೇ ರೀತಿ ₹2 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವಕನಿಗೂ ತನ್ನ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಮದುವೆಯಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬುದೇ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇವಲ ₹90 ಸಾವಿರ ವಿರುದ್ಧ ₹2 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಎಂಬುದಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರ ಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ನಂತರದ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಕಥೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ₹2 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳದ ಯುವಕನ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿದ್ದರೂ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ಷರತ್ತು ಯುವತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗದೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಘಟನೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ವೃತ್ತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೆಂಬ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ.