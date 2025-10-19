English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Viral
  • ಮುಂದೆ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ, ಹಿಂದೆ ದೈತ್ಯ ಹಸುಗಳು! ಈತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಲಕನಲ್ಲ, ಕಲಿಯುಗದ ಕೃಷ್ಟ.. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

ಮುಂದೆ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ, ಹಿಂದೆ ದೈತ್ಯ ಹಸುಗಳು! ಈತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಲಕನಲ್ಲ, ಕಲಿಯುಗದ ಕೃಷ್ಟ.. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

Viral Video : ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂತೃಪ್ತಿ... ಈ ಬಾಲಕ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಸಂತೋಷವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈತನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕರೆಗೆ ನೂರಾರು ಹಸುಗಳು ಓಡಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ... ಬಹಷಃ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಕೂಡ ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತರಾಗುತ್ತೀರಿ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 19, 2025, 05:03 PM IST
    • ಈ ಬಾಲಕ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಸಂತೋಷವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
    • ಈತನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕರೆಗೆ ನೂರಾರು ಹಸುಗಳು ಓಡಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ
    • ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಕೂಡ ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತರಾಗುತ್ತೀರಿ..

Trending Photos

ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ RCB.. ಈ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೀಂ ಮಾಲೀಕತ್ವ! ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ..
camera icon6
RCB sale
ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ RCB.. ಈ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೀಂ ಮಾಲೀಕತ್ವ! ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ..
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಾತ್ರೂಮ್‌ ಕ್ಲೀನ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಈಗ ಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯನಟ! 200 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಒಡೆಯ
camera icon7
Jabardasth
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಾತ್ರೂಮ್‌ ಕ್ಲೀನ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಈಗ ಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯನಟ! 200 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಒಡೆಯ
18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಂಗಳ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ!
camera icon7
shukra mangal gochar 2025 effects
18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಂಗಳ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ!
EPS ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ : ದೀಪಾವಳಿ ಸನಿಹದಲ್ಲಿಯೇ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ EPFO
camera icon6
EPS
EPS ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ : ದೀಪಾವಳಿ ಸನಿಹದಲ್ಲಿಯೇ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ EPFO
ಮುಂದೆ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ, ಹಿಂದೆ ದೈತ್ಯ ಹಸುಗಳು! ಈತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಲಕನಲ್ಲ, ಕಲಿಯುಗದ ಕೃಷ್ಟ.. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

Kaliyug Kanhiya : ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅನೇಕ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈಗಲೂ ಸಹ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವ ಹುಡುಗನ ಹೆಸರು ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಬಹುಶಃ 9-10 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬಹುದು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಕಿರಣ್ ಮುಂದೆ ಓಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ನೂರಾರು ಹಸುಗಳು ಅವನ ಕರೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಓಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ ಜನರು ದ್ವಾಪರ ಯುಗದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕಿರಣ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಕೇವಲ ಸರಳ ಕ್ಲಿಪ್ ಅಲ್ಲ.. ಇದುವ ಮಾನವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದ ಸುಂದರ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಪತ್ನಿ ನೂತನ ಸಚಿವೆ ರಿವಾಬಾ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತೆ? ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತೀರಾ

ಕಿರಣ್ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವನಲ್ಲ. ಅವನು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಸುಗಳ ಸೇವೆಗೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು, ಹಸುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿ, ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿ ನಂತರ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ. ಸಂಜೆ, ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ನಂತರ, ಅವನು ಹಸುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾನೆ.. ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ದಣಿದಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.. ಬದಲಿಗೆ ಹಸುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ..

ಹಸುಗಳು ಸಹ ಕಿರಣ್‌ನನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕಿರಣ್ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಎಲ್ಲಾ ಹಸುಗಳು ಸುಮ್ಮನಾಗುತ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಸುಗಳು ಸಹ ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತವೆ. ಕಿರಣ್‌ ಹೇಳುವಂತೆ.. ಈ ಹಸುಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ಈ ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸ್ಬೇಡಿ..! ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೇ ಹಣ ವ್ಯರ

ಕಿರಣ್ ಕುಟುಂಬ : ಕಿರಣ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಮಾಲ್ದಾರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಹಸುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರಣ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಅವರ ಹಸುಗಳು.. ಕಿರಣ್ ಅವರ ತಂದೆ ಹೇಳುವಂತೆ.. 'ನಾವು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಹಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಹಸುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲು 500, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 700 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆವೆ ಅಂತಾರೆ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Kalug Kanhiya kirankalug kanhiyakalugkanhiyaViral Video

Trending News