ಮುಂದೆ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ, ಹಿಂದೆ ದೈತ್ಯ ಹಸುಗಳು! ಈತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಲಕನಲ್ಲ, ಕಲಿಯುಗದ ಕೃಷ್ಟ.. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

Kaliyug Kanhiya : ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅನೇಕ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈಗಲೂ ಸಹ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವ ಹುಡುಗನ ಹೆಸರು ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಬಹುಶಃ 9-10 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬಹುದು.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಕಿರಣ್ ಮುಂದೆ ಓಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ನೂರಾರು ಹಸುಗಳು ಅವನ ಕರೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಓಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ ಜನರು ದ್ವಾಪರ ಯುಗದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕಿರಣ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಕೇವಲ ಸರಳ ಕ್ಲಿಪ್ ಅಲ್ಲ.. ಇದುವ ಮಾನವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದ ಸುಂದರ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಿರಣ್ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವನಲ್ಲ. ಅವನು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಸುಗಳ ಸೇವೆಗೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು, ಹಸುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿ, ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿ ನಂತರ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ. ಸಂಜೆ, ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ನಂತರ, ಅವನು ಹಸುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾನೆ.. ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ದಣಿದಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.. ಬದಲಿಗೆ ಹಸುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ..
“कलयुग का कन्हैया”
यदि आपको गौमाता से प्रेम है, तो यह वीडियो अवश्य देखें, एक बालक गौपालक तथा गौमाताओं के मध्य का अलौकिक स्नेह संबंध के साक्षी बनिए ❤️ pic.twitter.com/g0NobQpchf
ಹಸುಗಳು ಸಹ ಕಿರಣ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕಿರಣ್ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಎಲ್ಲಾ ಹಸುಗಳು ಸುಮ್ಮನಾಗುತ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಸುಗಳು ಸಹ ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತವೆ. ಕಿರಣ್ ಹೇಳುವಂತೆ.. ಈ ಹಸುಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ..
ಕಿರಣ್ ಕುಟುಂಬ : ಕಿರಣ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಮಾಲ್ದಾರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಹಸುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರಣ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಅವರ ಹಸುಗಳು.. ಕಿರಣ್ ಅವರ ತಂದೆ ಹೇಳುವಂತೆ.. 'ನಾವು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಹಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಹಸುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲು 500, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 700 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆವೆ ಅಂತಾರೆ..