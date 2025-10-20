English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Viral
  • ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪುರುಷರನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಮಹಿಳೆಯರು! ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್..

ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪುರುಷರನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಮಹಿಳೆಯರು! ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್..

Kens culture in China: ಚೀನಾದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು "ಕೆನ್ಸ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪುರುಷರನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೆನ್ಸ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗಂಡಂದಿರಂತೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 20, 2025, 01:27 PM IST
  • ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ
  • ಇದು ಈ ದೇಶಗಳ ಆಡಳಿತಗಾರರನ್ನು ತೀವ್ರ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೆ

Trending Photos

ದೀಪಾವಳಿಯಂದೇ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ.. ಈ 5 ರಾಶಿಗಳ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ದೂರ.. ಅದೃಷ್ಟದ ಪರ್ವಕಾಲ, ಹೆಸರು ಕೀರ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಹರಿದುಬರುವುದು.. ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್ ಶುರು!
camera icon7
Gajkesari Yog on Deepavali
ದೀಪಾವಳಿಯಂದೇ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ.. ಈ 5 ರಾಶಿಗಳ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ದೂರ.. ಅದೃಷ್ಟದ ಪರ್ವಕಾಲ, ಹೆಸರು ಕೀರ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಹರಿದುಬರುವುದು.. ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್ ಶುರು!
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟಳಾ ಈ ಚೆಲುವೆ..!? ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯಲು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಾ
camera icon6
bigg boss 9
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟಳಾ ಈ ಚೆಲುವೆ..!? ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯಲು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಾ
18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಂಗಳ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ!
camera icon7
shukra mangal gochar 2025 effects
18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಂಗಳ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ!
ಮದುವೆಯಾಗದೇ ತಾಯಿಯಾದ್ರಾ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್‌! ಏಕಾಏಕಿ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಬೆಡಗಿ..
camera icon6
Priyanka Arul Mohan Pregnancy
ಮದುವೆಯಾಗದೇ ತಾಯಿಯಾದ್ರಾ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್‌! ಏಕಾಏಕಿ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಬೆಡಗಿ..
ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪುರುಷರನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಮಹಿಳೆಯರು! ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್..

Chinese women hiring men: ಚೀನಾ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ, ಇದು ಈ ದೇಶಗಳ ಆಡಳಿತಗಾರರನ್ನು ತೀವ್ರ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿವಿಧ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೃದ್ಧ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ 'ಕೆನ್ಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪುರುಷರನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 'ಕೆನ್' ನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಯುವ, ಸುಂದರ ಪುರುಷ ಸೇವಕ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಚೀನೀ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಲ್ಲದ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸೇವಾ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಮೊದಲ ವಾರವೇ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ 12 ಫಿನಾಲೆ 1 ರ ವಿನ್ನರ್‌ !?

ಈ 'ಕೆನ್ಸ್' ಪುರುಷರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು, ಮನೆಗೆಲಸ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಮನೆಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಗಂಡನಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಎತ್ತರ, ಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ಪುರುಷರನ್ನು ಕೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೀಡಿಯೊ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ವಾದ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಂಡಂದಿರಂತೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗದೆ ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏಕೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೋ, ಆದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಯಾವುದೇ ಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ.  ಸದ್ಯ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಕೆನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕುರಿತಾದ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 4.4 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಪರ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಮೊದಲ ವಾರವೇ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ 12 ಫಿನಾಲೆ 1 ರ ವಿನ್ನರ್‌ !?

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Kens culture in ChinaChinese women hiring menrent a husband service Chinaavoiding marriage in Chinaಚೀನಾದ ಕೆನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

Trending News