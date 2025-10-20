ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪುರುಷರನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಮಹಿಳೆಯರು! ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್..

Chinese women hiring men: ಚೀನಾ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ, ಇದು ಈ ದೇಶಗಳ ಆಡಳಿತಗಾರರನ್ನು ತೀವ್ರ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿವಿಧ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೃದ್ಧ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ 'ಕೆನ್ಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪುರುಷರನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 'ಕೆನ್' ನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಯುವ, ಸುಂದರ ಪುರುಷ ಸೇವಕ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಚೀನೀ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಲ್ಲದ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸೇವಾ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಮೊದಲ ವಾರವೇ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12 ಫಿನಾಲೆ 1 ರ ವಿನ್ನರ್ !?
ಈ 'ಕೆನ್ಸ್' ಪುರುಷರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು, ಮನೆಗೆಲಸ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಮನೆಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಗಂಡನಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಎತ್ತರ, ಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ಪುರುಷರನ್ನು ಕೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೀಡಿಯೊ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ವಾದ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಂಡಂದಿರಂತೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗದೆ ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏಕೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೋ, ಆದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಯಾವುದೇ ಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಕೆನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕುರಿತಾದ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 4.4 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಪರ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಮೊದಲ ವಾರವೇ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12 ಫಿನಾಲೆ 1 ರ ವಿನ್ನರ್ !?