ತಿಂದ್ರೆ ವಾಂತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ ಬಾಲಕಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ನಿಗೂಢ ವಸ್ತು..! ವೈದ್ಯರೇ ಶಾಕ್‌

Viral News : ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬೀಗ ನುಂಗಿದ ಆರು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಆಕೆಯ ಮನೆಯವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಸಂಜೆ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಬಾಲಕಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಬೀಗವನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನುಂಗಿದಳು. ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದರೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಆಕೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿದಳು.
ಏನೂ ತಿಳಿಯದವನಂತೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದಳು. ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಆಕೆಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಆಕೆಯ ತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿದರು.
ವೈದ್ಯರು ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೀ ಇರುವುದನ್ನು ಎಕ್ಸ್-ರೇ ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದರು. ಲಾಕ್ ಮಗುವಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡದ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸದ ಕಾರಣ, ವೈದ್ಯರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ, ಮಗುವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರು.
ಮಗುವನ್ನು 72 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಬೀಗ ಹೇಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್-ರೇಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಗುವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ 48 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ, ವೈದ್ಯರು ಎಕ್ಸ್-ರೇಯಲ್ಲಿ ಬೀಗವು ಕರುಳಿನ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು.
72 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ, ಮಗು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಗುದದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಬೀಗವನ್ನು ಹಾದುಹೋಯಿತು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಘಟನೆ ಈಕ್ವೆಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.