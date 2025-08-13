English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ತಿಂದ್ರೆ ವಾಂತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ ಬಾಲಕಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ನಿಗೂಢ ವಸ್ತು..! ವೈದ್ಯರೇ ಶಾಕ್‌

Trending News : ಆಟವಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಬಾಲಕಿ ಮನೆ ಬಂದಾಗ ಊಟ ನೀಡಿದರೂ ಬೇಡ ಎಂದು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇದರಿಂದ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಚಿಂತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅಕೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಿ ವೈದ್ಯರೇ ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದರು.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 13, 2025, 04:44 PM IST
    • ಬೀಗ ನುಂಗಿದ ಆರು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ
    • ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಶಾಕ್‌
    • ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದರೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಯ

Viral News : ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬೀಗ ನುಂಗಿದ ಆರು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಆಕೆಯ ಮನೆಯವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಸಂಜೆ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಬಾಲಕಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಬೀಗವನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನುಂಗಿದಳು. ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದರೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಆಕೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿದಳು. 

ಏನೂ ತಿಳಿಯದವನಂತೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದಳು. ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಆಕೆಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಆಕೆಯ ತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನೀಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಸನ್ನದ್ದಳಾಗಿದ್ದ ಪುತ್ರಿಯನ್ನೇ ಹತ್ಯೆಗೈದ ತಂದೆ..!

ವೈದ್ಯರು ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೀ ಇರುವುದನ್ನು ಎಕ್ಸ್-ರೇ ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದರು. ಲಾಕ್ ಮಗುವಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡದ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸದ ಕಾರಣ, ವೈದ್ಯರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ, ಮಗುವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರು.

ಮಗುವನ್ನು 72 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಬೀಗ ಹೇಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್-ರೇಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಗುವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ 48 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ, ವೈದ್ಯರು ಎಕ್ಸ್-ರೇಯಲ್ಲಿ ಬೀಗವು ಕರುಳಿನ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

72 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ, ಮಗು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಗುದದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಬೀಗವನ್ನು ಹಾದುಹೋಯಿತು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಘಟನೆ ಈಕ್ವೆಡಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

