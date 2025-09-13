ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂಥಾ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಗುಣವಾಗುತ್ತೆ..!

Kidney healing temple : ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಾಹಸದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಡುವ ಭೀಕರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬಳಲುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ದೇವಾಲಯವಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ಈ ದೇವಾಲಯವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುಚ್ಚಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಹೆಸರು ಉತ್ತರತ್ತೂರ್ ಶುದ್ಧ ರತ್ನೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ.
ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿವ ದೇವಾಲಯವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಹ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಉತ್ತರತ್ತೂರು ಶುದ್ಧ ರತ್ನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಭಕ್ತರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ, ಅಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮ ತೀರ್ಥ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಬಾವಿಯ ನೀರು ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ನಟರಾಜನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಪವಿತ್ರ ನದಿಗಳ ನೀರು ಈ ಬಾವಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಅನೇಕ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರು ಅಭಿಷೇಕದ ನಂತರ ಈ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಈ ನೀರನ್ನು 48 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕುಡಿದು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ತಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದೇವಾಲಯದ ದರ್ಶನ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 4 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8 ರವರೆಗೆ. ಉತ್ತರತ್ತೂರು ಶುದ್ಧ ರತ್ನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವು ತಿರುಚ್ಚಿಯಿಂದ 30 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಪಡಲೂರಿನಿಂದ 5 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಹತ್ತಿರದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ತಿರುಚ್ಚಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ಸುಮಾರು 35 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಲಾಲ್ಗುಡಿ ಅಥವಾ ತಿರುಚ್ಚಿ ಜಂಕ್ಷನ್. ನೀವು ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಿರುಚ್ಚಿ-ಚೆನ್ನೈ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಬಹುದು.
(ಸೂಚನೆ: ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)