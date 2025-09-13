English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂಥಾ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಗುಣವಾಗುತ್ತೆ..!

Mysterious story : ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇಂದಿಗೂ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣವಾಗಲು ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಈ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ.. ಯಾವುದು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 13, 2025, 06:11 PM IST
    • ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣವಾಗಲು ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಈ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ..
    • ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
    • ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

Trending Photos

ಬರೀ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅಲ್ಲ.. ಈ ನಟಿಯರು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದವರೇ! ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಟಾಪ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌..
camera icon16
beauty pageants
ಬರೀ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅಲ್ಲ.. ಈ ನಟಿಯರು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದವರೇ! ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಟಾಪ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌..
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್.‌. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭ! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon6
gold jewellery
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್.‌. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭ! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಧೀಶ್ವರರಾಗುವ ಭಾಗ್ಯ! ಉಕ್ಕಿ ಬರುವುದು ಧನಕನಕ: ನಿಂದಿಸಿದವರೇ ಮೆರೆಸುವ ಕಾಲ
camera icon6
Hamsa Raja Yoga
50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಧೀಶ್ವರರಾಗುವ ಭಾಗ್ಯ! ಉಕ್ಕಿ ಬರುವುದು ಧನಕನಕ: ನಿಂದಿಸಿದವರೇ ಮೆರೆಸುವ ಕಾಲ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..! ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಮೋಸ ಹೋಗೋದು ಖಚಿತ..
camera icon8
Gold price
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..! ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಮೋಸ ಹೋಗೋದು ಖಚಿತ..
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂಥಾ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಗುಣವಾಗುತ್ತೆ..!

Kidney healing temple : ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಾಹಸದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಡುವ ಭೀಕರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬಳಲುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ದೇವಾಲಯವಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ಈ ದೇವಾಲಯವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುಚ್ಚಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಹೆಸರು ಉತ್ತರತ್ತೂರ್ ಶುದ್ಧ ರತ್ನೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೆನೆತುಂಬ ಜನರಿದ್ದರೂ ಆಕೆಯೊಬ್ಬಳೇ ಹಾವಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌..! 41 ಬಾರಿ ಒಂದೇ ಯುವತಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದ ವಿಷಸರ್ಪ..! ಬಚಾವ್‌ ಆಗಿದ್ದೇ ಪವಾಡ..

ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿವ ದೇವಾಲಯವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಹ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಉತ್ತರತ್ತೂರು ಶುದ್ಧ ರತ್ನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಭಕ್ತರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ, ಅಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮ ತೀರ್ಥ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಬಾವಿಯ ನೀರು ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ನಟರಾಜನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 60000 ಸಾವಿರ ಗಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆ...!

ಎಲ್ಲಾ ಪವಿತ್ರ ನದಿಗಳ ನೀರು ಈ ಬಾವಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಅನೇಕ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರು ಅಭಿಷೇಕದ ನಂತರ ಈ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಈ ನೀರನ್ನು 48 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕುಡಿದು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ತಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದೇವಾಲಯದ ದರ್ಶನ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 4 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8 ರವರೆಗೆ. ಉತ್ತರತ್ತೂರು ಶುದ್ಧ ರತ್ನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವು ತಿರುಚ್ಚಿಯಿಂದ 30 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಪಡಲೂರಿನಿಂದ 5 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಹತ್ತಿರದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ತಿರುಚ್ಚಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ಸುಮಾರು 35 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಲಾಲ್ಗುಡಿ ಅಥವಾ ತಿರುಚ್ಚಿ ಜಂಕ್ಷನ್. ನೀವು ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಿರುಚ್ಚಿ-ಚೆನ್ನೈ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:50% ಸುಂಕ ಹೇರಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ... ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್.! ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರವಾಸದ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

(ಸೂಚನೆ: ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Kidney stoneKidney Stone easyKidney Stone templeKidney Stone healthkidney stone cure

Trending News