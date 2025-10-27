English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Viral Video: ಅಸಮಾನ್ಯ ಬಣ್ಣದಿಂದ ವಿಶ್ವರೂಪ ತಾಳಿದ ಸರ್ಪ! ಅಪರೂಪದ ಉರಗವನ್ನು ಕಂಡು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ನೆಟ್ಟಿಗರು

Snake Viral Video: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಾವಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Oct 27, 2025, 07:52 AM IST
  • ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
  • ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ರೂಪ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ.
  • ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹಾವು ಈ ರೀತಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Viral Video: ಅಸಮಾನ್ಯ ಬಣ್ಣದಿಂದ ವಿಶ್ವರೂಪ ತಾಳಿದ ಸರ್ಪ! ಅಪರೂಪದ ಉರಗವನ್ನು ಕಂಡು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ನೆಟ್ಟಿಗರು

Snake Viral Video: ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತಗಳು, ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಆಗಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ VSS Vlogs ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಯು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನಾವು ಅನೇಕ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಾವುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ರೂಪ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ

ವಿಡಿಯೋದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ.. ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಹತ್ತಿರ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ನಾಗರಹಾವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಾವು ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಇಡೀ ದೇಹವು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊಳೆಯಿತು. ಅದು ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಿತು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅನೇಕರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಾಗರಹಾವಿನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊಳೆಯಿತು. ಈ ವಿಶೇಷ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿದ ಹಲವರು, ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹಾವು ಈ ರೀತಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೋವು ಆಗಲ್ಲ.. ಗುರುತು ಕಾಣಲ್ಲ.. ಈ ಅಪರೂಪದ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬದುಕೋದೇ ಡೌಟ್‌! ಶಿವನ ಪಾದ ಫಿಕ್ಸ್..‌

ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಹಲವರು ಇದು ಅಪರೂಪದ ನಾಗರಹಾವು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಹಾವುಗಳ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನಾಗಮಣಿಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿ ಇದು ನಾಗ ದೇವತೆಯ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಹಾವುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಹಾವಿನ ತಲೆ ಹೀಗೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಕೆಲವು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಗರಹಾವುಗಳ ಚರ್ಮದ ರಚನೆಯು ಅವುಗಳ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆನುವಂಶಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಭಾಗವು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಈ ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊ ಈಗ ಇತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅನೇಕರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆದರಿ ನಿಂತ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಅಜ್ಜಿ.. ಧೈರ್ಯ ತೋರಿ ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹವನ್ನು ಬೆದರಿಸಿದ ಮುದುಕಿ

 

 

