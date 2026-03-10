ಸಾ*ವು ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ ನಾಗರ ಹಾವು ಎಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ..! ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ

King Cobra viral video : ಎಡೆ ಎತ್ತಿ ವೈರಿಯತ್ತ ತನ್ನ ವಿಷವನ್ನು ಚಿಮ್ಮುತ್ತಲ್ಲೇ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವೊಂದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕುಸಿದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಾವಿನ ದೃಶ್ಯವಿರುವ ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ..
ಹೌದು.. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹಾವು ಎಡೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಾಯಿ ತೆರೆಯಿತು, ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ನಂತರ, ಬಾಯಿಯಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತದೆ.. ತಕ್ಷಣವೇ, ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖ್ಯಾತ IPL ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಫಿನಾಯಿಲ್ ಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಯತ್ನ..!
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಕುಂತಿರುವ ಬೃಹತ್ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ, ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು, ತನ್ನ ಕೋರೆಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ, ತನ್ನ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಅಗಲವಾಗಿ ತೆರೆಯಿತು. ತೀವ್ರವಾದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಅದರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ವಿಷ ಹೊರಬಂದಿತು. ನಂತರ ಹಾವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತುಹೋಯಿತು..
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ @NR LIFE ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಈ ವೀಡಿಯೊ ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹಲವಾರು ಜನರು ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇದು ಅಪರೂಪದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ದೃಶ್ಯ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಈ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ..