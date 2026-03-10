English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Viral
  • ಸಾ*ವು ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ ನಾಗರ ಹಾವು ಎಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ..! ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಸಾ*ವು ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ ನಾಗರ ಹಾವು ಎಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ..! ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ

Viral video : ಕೆಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ಮೈಯಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್‌ ಕೋಬ್ರಾ ಸಹ ಸೇರಿದೆ. ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.. ಇದರ ಬುಸುಗುಟ್ಟುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆನೇ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ.. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಹಾವಿನ ಸಾವು ಎಷ್ಟು ಭಯಾನಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ..? 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 10, 2026, 03:07 PM IST
    • ಕೆಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ಮೈಯಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
    • ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು.
    • ಈ ಹಾವಿನ ಸಾವು ಎಷ್ಟು ಭಯಾನಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ..?

Trending Photos

ಗುರುವಿನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಅಸ್ತ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ.. ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ
camera icon6
Shani Gochar
ಗುರುವಿನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಅಸ್ತ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ.. ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದ್ಹೇನು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
Suryakumar yadav
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದ್ಹೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ಭಾಗ್ಯ ಆದಿ ಜೋಡಿಗೆ ಛೇ.. ವೀಕ್ಷಕರು ಹೀಗಂದಿದ್ಯಾಕೆ..?
camera icon5
Bhagyalakshmi serial
ಭಾಗ್ಯ ಆದಿ ಜೋಡಿಗೆ ಛೇ.. ವೀಕ್ಷಕರು ಹೀಗಂದಿದ್ಯಾಕೆ..?
ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಕಮ್‌ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಲಿರೋ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ!.. ಯಾವ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
Actress vaishnavi gowda
ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಕಮ್‌ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಲಿರೋ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ!.. ಯಾವ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಗೊತ್ತಾ?
ಸಾ*ವು ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ ನಾಗರ ಹಾವು ಎಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ..! ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ

King Cobra viral video : ಎಡೆ ಎತ್ತಿ ವೈರಿಯತ್ತ ತನ್ನ ವಿಷವನ್ನು ಚಿಮ್ಮುತ್ತಲ್ಲೇ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವೊಂದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕುಸಿದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ. ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಾವಿನ ದೃಶ್ಯವಿರುವ ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಕ್ಲಿಪ್‌ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ..

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು.. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹಾವು ಎಡೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಾಯಿ ತೆರೆಯಿತು, ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ನಂತರ, ಬಾಯಿಯಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತದೆ.. ತಕ್ಷಣವೇ, ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖ್ಯಾತ IPL ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಫಿನಾಯಿಲ್ ಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಯತ್ನ..!

ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಕುಂತಿರುವ ಬೃಹತ್ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ, ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು, ತನ್ನ ಕೋರೆಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ, ತನ್ನ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಅಗಲವಾಗಿ ತೆರೆಯಿತು. ತೀವ್ರವಾದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಅದರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ವಿಷ ಹೊರಬಂದಿತು. ನಂತರ ಹಾವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತುಹೋಯಿತು..

 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ @NR LIFE ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಈ ವೀಡಿಯೊ ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹಲವಾರು ಜನರು ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇದು ಅಪರೂಪದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ದೃಶ್ಯ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಈ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Snake Viral VideoSnake DeathviralSnakes FactsKING COBRA

Trending News