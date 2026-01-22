English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Viral
  • ನಾಗರ ಹಾವಿನ ತಲೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂತು ಕೆಂಪು ನಾಗಮಣಿ..! ಅಂಬಾನಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನೂ ಮೀರಿಸಬಹುದು ಇದೊಂದು ಇದ್ರೆ

ನಾಗರ ಹಾವಿನ ತಲೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂತು ಕೆಂಪು ನಾಗಮಣಿ..! ಅಂಬಾನಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನೂ ಮೀರಿಸಬಹುದು ಇದೊಂದು ಇದ್ರೆ

Powerful Nagamani  : ನೀವು ಹಾವಿನ ನಾಗಮಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಇಂದಿಗೂ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಅನೇಕ ಪುರಾಣಗಳಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾಗರ ಹಾವು ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ನಾಗಮಣಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಊರಿನ ಜನರೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ..  

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 22, 2026, 08:52 PM IST
    • ನೀವು ಹಾವಿನ ನಾಗಮಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರಬಹುದು.
    • ಇಂದಿಗೂ ನಾಗಮಣಿ ಸುತ್ತಲೂ ಅನೇಕ ಪುರಾಣಗಳಿವೆ.
    • ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾಗರ ಹಾವು ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ನಾಗಮಣಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

Trending Photos

EPFO ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌: ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಸೇರುವುದು ₹46,000! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon6
EPFO
EPFO ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌: ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಸೇರುವುದು ₹46,000! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಕೇತುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಶುರು: ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯೂ ಇದ್ಯಾ ನೋಡಿ...
camera icon7
Ketu Transit
ಕೇತುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಶುರು: ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯೂ ಇದ್ಯಾ ನೋಡಿ...
ಸತತ ಏರಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಫುಲ್‌ಸ್ಟಾಪ್.. ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್‌! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌..
camera icon5
Gold Price India
ಸತತ ಏರಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಫುಲ್‌ಸ್ಟಾಪ್.. ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್‌! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌..
Gold loan:ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಚಿನ್ನವಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ..
camera icon9
Gold Loan
Gold loan:ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಚಿನ್ನವಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ..
ನಾಗರ ಹಾವಿನ ತಲೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂತು ಕೆಂಪು ನಾಗಮಣಿ..! ಅಂಬಾನಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನೂ ಮೀರಿಸಬಹುದು ಇದೊಂದು ಇದ್ರೆ

Viral News : ಶಿವನ ಕಂಠಾಭರಣ ನಾಗರಹಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ದಂತಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗಮಣಿಯ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಅಪರೂಪದ ಮಣಿಗೆ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಬಿಹಾರದ ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾಗಮಣಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.

Add Zee News as a Preferred Source

ನಾಗಮಣಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ.. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಈ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಣಿಯನ್ನು ಯಾರೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ, ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಇದರ ನಡುವೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಬಿಹಾರದ ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾಗಮಣಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಇದು ಹಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯಾದರೂ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ತನ್ನ ಸಾವು ಯಾವಾಗ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ..!

ಬಿಹಾರದ ಮುಜಫರ್‌ಪುರದ ಸಾಹೇಬ್‌ಗಂಜ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಹಾವು ಸ್ಫಟಿಕದಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಜನಸಾಗರವೇ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿತ್ತು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಾಗಮಣಿ ಅಥವಾ "ಹಾವಿನ ರತ್ನ" ಎಂಬುವುದೇ ಇಲ್ಲ..

ನಾಗರಹಾವುಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ಹಾವುಗಳ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಳೆಯುವ ಅಥವಾ ದುಂಡಗಿನ ಮಾಪಕಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಅವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋಡಲು ರತ್ನಗಳಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಾವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಲ್ಲುಗಳು (ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫೈಡ್ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳು) ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರತ್ನಗಳೆಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇವಕ್ಕೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋಸ್‌, ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್‌ ಆದ್ರೆ ಏನ್‌ ಮಾಡಬೇಕು.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ!

ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ, ಹಾವುಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ದೇಹ ರಚನೆಯು ವಜ್ರಗಳು, ಮುತ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರು ನಿಮಗೆ ನಾಗಮಣಿ ಅಂತ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಖರೀದಿಸಿ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

NagamaniCobraKING COBRACobra Nagamaninagamani power

Trending News