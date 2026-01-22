ನಾಗರ ಹಾವಿನ ತಲೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂತು ಕೆಂಪು ನಾಗಮಣಿ..! ಅಂಬಾನಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನೂ ಮೀರಿಸಬಹುದು ಇದೊಂದು ಇದ್ರೆ

Viral News : ಶಿವನ ಕಂಠಾಭರಣ ನಾಗರಹಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ದಂತಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗಮಣಿಯ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಅಪರೂಪದ ಮಣಿಗೆ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಬಿಹಾರದ ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾಗಮಣಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.
ನಾಗಮಣಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ.. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಈ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಣಿಯನ್ನು ಯಾರೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ, ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಇದರ ನಡುವೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಬಿಹಾರದ ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾಗಮಣಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಇದು ಹಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯಾದರೂ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ..
ಬಿಹಾರದ ಮುಜಫರ್ಪುರದ ಸಾಹೇಬ್ಗಂಜ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಹಾವು ಸ್ಫಟಿಕದಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಜನಸಾಗರವೇ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿತ್ತು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಾಗಮಣಿ ಅಥವಾ "ಹಾವಿನ ರತ್ನ" ಎಂಬುವುದೇ ಇಲ್ಲ..
ನಾಗರಹಾವುಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ಹಾವುಗಳ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಳೆಯುವ ಅಥವಾ ದುಂಡಗಿನ ಮಾಪಕಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಅವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋಡಲು ರತ್ನಗಳಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಾವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಲ್ಲುಗಳು (ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫೈಡ್ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳು) ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರತ್ನಗಳೆಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇವಕ್ಕೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ, ಹಾವುಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ದೇಹ ರಚನೆಯು ವಜ್ರಗಳು, ಮುತ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರು ನಿಮಗೆ ನಾಗಮಣಿ ಅಂತ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಖರೀದಿಸಿ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ..