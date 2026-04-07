ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಡಗಿಗಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸತ್ವವನ್ನೇ ತೊರೆದು ಸಂಸಾರಸ್ಥನಾದ ಕುಂಭಮೇಳ IIT ಬಾಬಾ!

2025 ರ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಐಐಟಿ ಬಾಬಾ ಆಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಗಿರಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Savita M B | Last Updated : Apr 7, 2026, 01:13 PM IST
  • ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳವು ಅಘೋರರು ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ\
  • ಆದರೆ 2025 ರ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ, ಯುವ ಸನ್ಯಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿನಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು

EPFO: ಆಟೋ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್‌ನಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ವಿತರಣೆವರೆಗೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 3.0 ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
ಭಾರತ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ 8 ಆಟಗಾರರು IPL ನಿಂದ ಬ್ಯಾನ್‌.. ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ನಿಷೇಧದ ಹಿಂದೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ!
IPL 2026: ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿಯಿಂದ ರೋಹಿತ್ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್ : ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ!
ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್‌ ಪ್ರತಿರೂಪ.. 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 17 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ನಟಿ!
Kumbamela iit baba marriage: ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳವು ಅಘೋರರು ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ 2025 ರ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ, ಯುವ ಸನ್ಯಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿನಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಅವರ ಹೆಸರು ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಗಿರಿ, ಅಲಿಯಾಸ್ ಐಐಟಿ ಬಾಬಾ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ಸಂಸಾರಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಗಿರಿ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬರೇಲಿಯ ನಿವಾಸಿ. ಅವರು ಐಐಟಿ ಖರಗ್‌ಪುರದಂತಹ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅಮೆರಿಕದ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದು ಸನ್ಯಾಸತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದರು. 2025 ರ ಕುಂಭಮೇಳದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು, ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿತು.

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರೂ, ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತು, ಮನೆಗೆ ಮರಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯುವತಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರ ವಿವಾಹವು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಮಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. 

ಐಐಟಿ ಪದವೀಧರನೊಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಲೌಕಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಪುನಃ ಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಭಾರತೀಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ತಿರುವು ಎಂದು ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

