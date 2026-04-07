ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಡಗಿಗಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸತ್ವವನ್ನೇ ತೊರೆದು ಸಂಸಾರಸ್ಥನಾದ ಕುಂಭಮೇಳ IIT ಬಾಬಾ!

Kumbamela iit baba marriage: ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳವು ಅಘೋರರು ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ 2025 ರ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ, ಯುವ ಸನ್ಯಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿನಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಅವರ ಹೆಸರು ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಗಿರಿ, ಅಲಿಯಾಸ್ ಐಐಟಿ ಬಾಬಾ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ಸಂಸಾರಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಗಿರಿ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬರೇಲಿಯ ನಿವಾಸಿ. ಅವರು ಐಐಟಿ ಖರಗ್ಪುರದಂತಹ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅಮೆರಿಕದ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದು ಸನ್ಯಾಸತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದರು. 2025 ರ ಕುಂಭಮೇಳದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು, ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿತು.
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರೂ, ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತು, ಮನೆಗೆ ಮರಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯುವತಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರ ವಿವಾಹವು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಮಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು.
ಐಐಟಿ ಪದವೀಧರನೊಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಲೌಕಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಪುನಃ ಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಭಾರತೀಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ತಿರುವು ಎಂದು ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.