ಮದುವೆಗೆ ಮನೆಯವರ ವಿರೋಧ! ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಕುಂಭಮೇಳದ ವೈರಲ್‌ ಗರ್ಲ್‌ ಮೊನಾಲಿಸಾ

Monalisa Bhosle Wedding: ಕುಂಭಮೇಳದ ವೈರಲ್‌ ಗರ್ಲ್‌ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಮನೆಯವರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಹುಡುಗ ಯಾರು? ಮುಂದೆ ಓದಿ...

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Mar 12, 2026, 10:08 AM IST
  • ಗೆಳೆಯನ ಜೊತೆ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದ ವೈರಲ್‌ ಗರ್ಲ್‌.
  • ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಮದುವೆ.
  • ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ವೈರಲ್‌ ಹುಡುಗಿ.

Kumbh Girl Monalisa Bhosle Wedding:ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಾ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಇದೀಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಮೊನಾಲಿಸಾ, ನಂತರ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಂತೂ ಅವರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಿರುವಾಗಲೇ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಇದೀಗ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

ಬುಧವಾರ (ಮಾರ್ಚ್ 11) ಕೇರಳದ ಪೂವಾರ್ ಅರುಮನೂರಿನ ನೈನಾರ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳದ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಸಿಪಿಎಂ ನಾಯಕರು ಈ ಮದುವೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮೊನಾಲಿಸಾ ಅವರ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಏಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು? ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್‌ನ ಮೊನಾಲಿಸಾಗೆ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮೂಲಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪರಿಚಯ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಹಿರಿಯರು ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವರಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಮೊನಾಲಿಸಾಳ ತಂದೆ ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಭೋಸ್ಲೆ ಮದುವೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮೊನಾಲಿಸಾ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಆಕೆಯ ಜೊತೆ ಜಗಳವಾಡಿದರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ದಂಪತಿಗಳು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ತನ್ನ ತಂದೆ ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಭೋಸ್ಲೆ ತಾನು ನೋಡಿದ ಹುಡುಗನನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಮೊನಾಲಿಸಾ ತನ್ನ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮೊನಾಲಿಸಾ ತಾನು ಮೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದು, ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಆಕೆಗೆ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದು, ಪೋಷಕರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆ ಪೊಲೀಸರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಅವರ ಮದುವೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಫೋಟೋಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇದೀಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

