15 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ದೈತ್ಯ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವನ್ನು ಬರೀ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ! ಮೈ ಜುಮ್ಮೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ

ಕೇರಳದ ಪೆಪ್ಪರ ಬಳಿಯ ಹೊಳೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ 15 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವನ್ನು ಬೀಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಎಸ್. ರೋಶ್ನಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ . ಕೇರಳ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ರೋಶ್ನಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ಸೇವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಕಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲದ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ರೋಶ್ನಿ, ಐದು ಸದಸ್ಯರ Rapid Response Teamನ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅರಣ್ಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚುಮರುತ್ತುಮೂಡುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಹೊಳೆ ಬಳಿ ಈ ದೈತ್ಯ ಕಾಳಿಂಗ ಸ್ಥಳೀಯರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಹಾವನ್ನು ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳೀಯರು ರೋಶ್ನಿ ಅವರಿಗೆ ಫೋನಾಯಿಸಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯರ ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ರೋಶ್ನಿ, ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕಬ್ಬು ಕಟಾವಿನ ವೇಳೆ ಭಾರೀ ಗಾತ್ರದ ಹೆಬ್ಬಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ- ಹೌಹಾರಿದ ಜನ... ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

ಆರು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣ :

ರೋಶ್ನಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಂತರ ದಟ್ಟ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡಲಾಯಿತು. ಈ ಹಾವು ಸುಮಾರು 14-15 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 20 ಕೆಜಿ ತೂಕವಿತ್ತು. ಈ ಹಾವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಆರು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು.

ಈ ಹಾವಿನ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮತ್ತು ಟೀಕೆ ಎರಡೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವೀಕ್ಷಕ, "ಹಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಪಡುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕು" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರ "ಬಿಗ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಮೇಡಂ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸುರಕ್ಷತಾ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರು "ಹಲವಾರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು" ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

My salutations to the green queens & the bravery shown by them in wild🙏

Beat FO G S Roshni, part of Rapid Response Team of Kerala FD rescuing a 16 feet king cobra.This was the 1st time she was tackling a king cobra though she is credited to have rescued more than 800 snakes… pic.twitter.com/E0a8JGqO4c

— Susanta Nanda IFS (Retd) (@susantananda3) July 7, 2025