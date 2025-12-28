English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Viral Video: ಅಡಿಕೆ ಕಾವಲಿಗಿದ್ದ ನಾಯಿಯನ್ನ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಚಿರತೆ: ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯ

Viral Video: ಅಡಿಕೆ ಕಾವಲಿಗಿದ್ದ ನಾಯಿಯನ್ನ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಚಿರತೆ: ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯ

ನಾಯಿ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಚಿರತೆಯು ಸೈಲೆಂಟ್‌ ಆಗಿ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಳಿಕ ನಾಯಿಯನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿ ನಂತರ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 28, 2025, 07:30 PM IST
  • ಮಲಗಿದ್ದ ನಾಯಿಯನ್ನ ಹೊಡೆದೆಬ್ಬಿಸಿ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಚಿರತೆ
  • ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾಯಿಯ ಭರ್ಜರಿ ಬೇಟೆ
  • ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾತ್ರೆ ಮೈದಾನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ

Leopard attack on dog: ಒಣಗಿಸಿದ್ದ ಅಡಿಕೆ ಬಳಿ ಮಲಗಿದ್ದ ನಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಚಿರತೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿರುವ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾತ್ರೆಮೈದಾನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆಯನ್ನ ಒಣಗಿಸಲು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾಯಿಯನ್ನ ಕಾವಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ನಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಿದ ಚಿರತೆ ಅದನ್ನ ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪರಿಣಿತರು! ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ದೇಶದ ಏಕೈಕ ಪ್ರದೇಶವಿದು.

ನಾಯಿ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಚಿರತೆಯು ಸೈಲೆಂಟ್‌ ಆಗಿ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಳಿಕ ನಾಯಿಯನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿ ನಂತರ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಪ್ರತಿರೋಧಿಸುವ ಮೊದಲೇ ನಾಯಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ಬಲವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಕೊಂದು ಹಾಕಿ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. 

ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಲಗಿದ್ದ ನಾಯಿಯನ್ನ ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ಚಿರತೆ ಅದನ್ನ ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ನಾಯಿ ಬೇಟೆಯಾಡಿರುವ ಚಿರತೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಲನ-ವಲನಗಳು ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಯ ಬೇಟೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿಕೇವಲ 12 ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಭಾರತದ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ರೈಲು ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತೇ?

