Viral video: ಮಾಲಿಕನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಲು ಚಿರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಳಿದ ಸಾಕು ನಾಯಿ.. ಇದನ್ನೆ ಅಲ್ವಾ ಗುರು ನಿಯತ್ತು ಅನ್ನೋದು...

Viral Video: ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮೌಂಟ್ ಅಬುವಿನ ಮನೆಯ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಚಿರತೆ, ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸಾಕು ನಾಯಿ, ಲ್ಯಾಬ್ರಡಾರ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಯಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಚಿರತೆ ಹಾರಿ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅದರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗೆ ಎರಗಿದೆ. ಚಿರತೆ ನಾಯಿಯ ಕೊರಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಚಲನರಹಿತವಾಗಿಸಿದೆ. ಚಿರತೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾಯಿ ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದೆ.

ಶಬ್ಧ ಕೇಳಿ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಚಿರತೆ ನಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ನಾಯಿ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಓಡಿದೆ. ಮನೆಯ ಮಹಿಳಾ ಮಾಲೀಕರು ನಾಯಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೌಂಟ್ ಅಬುವಿನ ಸನ್‌ರೈಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಚಿರತೆ ನಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

“ಮೌಂಟ್ ಅಬುದಲ್ಲಿ ಲಾಡ್ಜ್ ಬಳಿ ಚಿರತೆಯೊಂದು ನಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ, ”ಎಂದು ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಬಿಜ್ನೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಯೊಂದು 8 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿತ್ತು . ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ದಿನೇ ದಿನೇ ಚಿರತೆ ದಾಳಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಯ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

