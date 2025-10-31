English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ರಸ್ತೆಬದಿಯೇ ಚಿರತೆ ಹೊರಳಾಟ:‌‌ ವೀಡಿಯೋ ಸಖತ್ ವೈರಲ್

ರಸ್ತೆಬದಿಯೇ ಚಿರತೆ ಹೊರಳಾಟ:‌‌ ವೀಡಿಯೋ ಸಖತ್ ವೈರಲ್

Leopard Viral Video: ಚಿರತೆಯೊಂದು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಹೊರಳಾಡಿರುವ ದೃಶ್ಯ ದಾರಿಹೋಕರ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Oct 31, 2025, 02:59 PM IST
  • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
  • ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಹೊರಳಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ
  • ಚಿರತೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿರುವ ವಾಹನ ಸವಾರರು

Leopard Viral Video News: ಚಿರತೆಯೊಂದು ರಸ್ತೆಬದಿಯೇ ಮಲಗಿ ಹೊರಳಾಡಿದ ಘಟನೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಗಡಿಭಾಗವಾದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಆಸನೂರು ಬಳಿ ನಿನ್ನೆ (ಅ.30) ತಡರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ. 

ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳುನಾಡು ಹೆದ್ದಾರಿಯಯಲ್ಲಿ ಅಸನೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದಿಂಬಂಗೆ ಸಾಗುವ ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ಹುಲ್ಲಿನ ಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದ ಚಿರತೆಯೊಂದು ಹೊರಳಾಡುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದು ಅಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆಟ: ಟೈಗರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

ಇನ್ನು ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಹೊಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಇರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಘ್ರ್ಯನ ಹೊರಳಾಟದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವಾಹನ ಸವಾರರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು ಸದ್ಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- Viral video: ಮುಳ್ಳುಹಂದಿಯನ್ನೇ ನುಂಗಿದ ದೈತ್ಯ ಹಾವು... ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇನು? ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

ಚಿರತೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ: 

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿರತೆ ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಓಡಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವವರು ಯಾರೂ ಸಹ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಹುಚ್ಚಾಟ ನಡೆಸಬಾರದು ಎಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. 

 

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

