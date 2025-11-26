ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚಿರತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ: ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

Leopard In Tirumala Viral Video: ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ತೆರಳಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿದೆ. ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದೀಗ ತಿರುಮಲದ ಸಮೀಪ ಘಾಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ವಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಳಿ ಮತ್ತೆ ಚಿರತೆಯೊಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ತಿರುಮಲದ ಎಸ್ವಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಳಿ ಚಿರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಎಸ್ವಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಳಿ ಚಿರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನೌಕರರ ವಸತಿ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು(ನವೆಂಬರ್ 26) ಮುಂಜಾನೆ ಚಿರತೆಯೊಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದೆ. . ಎಸ್ವಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಳಿ ಚಿರತೆ ಚಲನವಲನಗಳು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿವೆ.
ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿರುವ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನೌಕರರ ವಸತಿ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಂದರ ಬಳಿಕ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಚಿರತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇತ್ತು. ಶೆಡ್ ಸುತ್ತಲೂ ಹೊಂಚು ಹಾಕುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬೆಳಕೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹತ್ತಿರದ ಅರಣ್ಯದತ್ತ ಓಡಿ ಹೋಗಿದೆ.
ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನೌಕರರು ತಕ್ಷಣ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಟಿಟಿಡಿ ಜಾಗೃತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಚಿರತೆಯ ಚಲನವಲನದ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ:
తిరుపతి SV యూనివర్సిటీలో మరోసారి చిరుత కలకలం
ఎంప్లాయిస్ క్వార్టర్స్ వద్ద రాత్రి నాటుకోళ్ల షెడ్ పై దాడి చేసిన చిరుత. pic.twitter.com/JVHY4QNpjt
— greatandhra (@greatandhranews) November 26, 2025
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಚಿರತೆ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಈ ತೀವ್ರ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಭಯಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಎಂತದ್ದೇ ಸನ್ನಿವೇಷದಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.