16 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಂದ ಪಾರ್ಸಲ್‌ ಬಾಕ್ಸ್‌.. ಓನರ್‌ಗೆ ಆ ವಿಷಯ ಏನು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆರ್ಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಏನ್?

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಲ ಇದು. ಜಸ್ಟ್‌ ಬೆರಳಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಜನರೇಷನ್‌ನವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 10, 2026, 07:07 PM IST
  • ಈಗ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗವೇ ಮಾಡಲ್ಲ ‌
  • ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ ಬಂದಿವೆ
  • ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ವಾ, ಆರ್ಡರ್‌ ಲೇಟ್‌ ಆಯ್ತಾ?

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ, ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೀಗೆ ಆರ್ಡರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆಯವರ ಮನೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದವು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಈಗ ಮಾಡಿದ ಆರ್ಡರ್‌ ಮತ್ಯಾವಾಗೋ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಂತಹದ್ದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸಂಗತಿಯೊಂದು ನಡೆದಿದ್ದು ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗೋ, ಬಂದಿದ್ದು ಇನ್ಯಾವಾಗೋ?. 

ಲಿಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್‌ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರೊಬ್ಬರು 2010ರಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಆರ್ಡರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧಗಳು ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಕಾರಣ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದವು. ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ದೇಶ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳೆಲ್ಲಾ ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದವು. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಾಲೀಕ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತ್ತಿದ್ದರು. 

ತಾವು ಆರ್ಡರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ದಿನ ಅವು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕನಸು ಕೂಡ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 2010 ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಡರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ನೋಕಿಯಾ ಬಟನ್ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳು 2026ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದಿವೆಯಂತೆ. ಪಾರ್ಸಲ್ ಬಾಕ್ಸ್‌‌ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಮಾಲೀಕ ಓಪನ್‌ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿದ್ದ ನೋಕಿಯಾ ಬಟನ್‌ ಫೋನ್‌ಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿ ಫುಲ್‌ ನಗಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ಗೆ ಕಚ್ಚಲು ಬಂದ ನಾಯಿ.. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್‌ ಪಾರಾದ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌!

ಇವು ಏನು ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ವಸ್ತುಗಳ ಎಂದು ಓನರ್‌ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಏನಿದ್ದರೂ ಟಚ್‌ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳು. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಈ ಬಟನ್‌ ಫೋನ್‌ಗಳ ಪರಿಚಯವೂ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಇದೊಂದು ಘಟನೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಂತೆ ಅಗಿದೆ.     

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ODI ಸರಣಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗೆ ವಾಪಸ್‌ ಆಗಲಿರೋ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ!?.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡಿಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

