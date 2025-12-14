English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Viral Video: ATMನೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ಎಳೆದೊಯ್ದ ಸಿಂಹ, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

ಸದ್ಯ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿರೋ ವಿಡಿಯೋವೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಹವು ಎಟಿಎಂ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆತನನ್ನ ಕುರ್ಚಿಯ ಸಮೇತ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 14, 2025, 05:08 PM IST
  • ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ
  • ಇದು ನಿಜವಾದ ವಿಡಿಯೋವೋ ಅಥವಾ AI ವಿಡಿಯೋವೋ?

Lion Attack Viral Video: ಪ್ರತಿದಿನ ಸಿಂಹಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೋಡಲು ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾನವ ವಾಸಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಹುಲಿ, ಚಿರತೆಗಳು, ಕರಡಿಗಳು, ಹಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಂಹಗಳು ಮಾನವ ವಾಸಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅವು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿರತೆಗಳು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಕಾಡು ಕಡಿದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಕಾಡು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮಾನವ-ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಘರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಡಿನಿಂದ ನಾಡಿಗೆ ನುಗ್ಗುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜನ-ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಡಂಚಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಡಿನ ಸಮೀಪವಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿ ದಾಳಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಜ, ಯಾವುದು ನಕಲಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಯದೆ ಜನರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಕಾರಣ AI ವಿಡಿಯೋಗಳು. ಸದ್ಯ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿರೋ ವಿಡಿಯೋವೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಹವು ಎಟಿಎಂ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆತನನ್ನ ಕುರ್ಚಿಯ ಸಮೇತ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಿರುಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು.

 
 
 
 
 

ಎಟಿಎಂ ಕೇಂದ್ರವು ಕಾಡಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ... ಆದರೆ ಬೃಹತ್‌ ಸಿಂಹವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಎಳೆದೊಯ್ದಿದೆ. ಸಿಂಹದ ದಾಳಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಟಿಎಂ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. morning_star_official007 ಎಂಬ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಸದ್ಯ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಸಿಂಹದ ದಾಳಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ಸೌಂಡ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ವಿಡಿಯೋವೋ ಅಥವಾ AI ವಿಡಿಯೋವೋ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಯಾನಕ ಸಿಂಹದ ದಾಳಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. 

 

 

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

