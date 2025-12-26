ಪ್ರತಿದಿನ ಮದ್ಯ ಕುಡಿದರೂ ಲಿವರ್‌ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ, ವೈದ್ಯರೇ ಹೇಳುವ ಈ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು

Alcohol : ಮದ್ಯಪಾನ ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ. ಆದರೂ ಅನೇಕರು ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಡಲಾಗದೆ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂದೋರ್ನ ಲಿವರ್ ತಜ್ಞ ಡಾ. ವಿನೀತ್ ಗೌತಮ್ ಅವರೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಲಿವರ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ರೋಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ವೈದ್ಯರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಎಂದರೆ ಸುಮಾರು 190 ಮಿಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 240 ಮಿಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಬಾರದು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ವಾರಕ್ಕೆ ಆರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಲಿವರ್ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವ ರೋಗಿ ಕಳೆದ 10–12 ದಿನಗಳಿಂದ ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಕೇಳಿದಾಗ, ಯಕೃತ್ತು ಪಂಕ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಶೇಕಡಾ 90 ರಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಮದ್ಯಪಾನ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಲಿವರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹದಗೆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ವೈದ್ಯರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ಏನೆಂದರೆ, “ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್” ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡುವುದೇ ಲಿವರ್ ರಕ್ಷಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.