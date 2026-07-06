/8 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಖರ್ಚು, ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತನೆ.. ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ಮದುವೆ ಸ್ಟೋರಿ

Viral Love Marriage: ಬಿಹಾರದ ಜಮುಯಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಇದೀಗ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹ ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ವಿರೋಧವನ್ನ ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಮನಗಂಡ ಈ ಜೋಡಿಯ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರು ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ಜಮುಯಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿರುವ 22 ವರ್ಷದ ನಯನಶ್ರೀ ಮತ್ತು 23 ವರ್ಷದ ರಾಖಿ ಕುಮಾರಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮುಂದಿನ ಓದಿನವರೆಗೂ ಸದಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. 2019ರಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಬಳಿಕ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪಟ್ನಾಗೆ ತೆರಳಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತು. ಬಳಿಕ 2025ರಲ್ಲಿ ನಯನಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಮೇದಿನಿಪುರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಗಳಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಅವರಲ್ಲಿ ರಾಖಿ ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
ದೆಹಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ರಾಖಿ ಪುರುಷನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು 'ರಾಹುಲ್' ಎಂದು ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸುಮಾರು 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂದರೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ನಂತರ ನಯನಶ್ರೀ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ವೇಳೆ ರಾಹುಲ್ ನಯನಶ್ರೀ ಅವರ ಹಣೆಗೆ ಸಿಂಧೂರ ಹಚ್ಚಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.
ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ ಬಳಿಕವೇ ರಾಖಿ ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರೂ ವಿವಾಹವಾಗಿರುವುದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ರಾಖಿಯ ಅಕ್ಕ ರೇಣು ಕುಮಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮದುವೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕವೇ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಸಂಬಂಧ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತು ಈ ಘಟನೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ.