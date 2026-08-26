Female Police Constables Love Story: ಸಮಾಜದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ಖಾಕಿ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ ಇದೀಗ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರೂ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಪಿಂಪ್ರಿ-ಚಿಂಚ್ವಾಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ಬಳಿಕ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಮದುವೆಯ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ತರಬೇತಿ ವೇಳೆ ಆರಂಭವಾದ ಪರಿಚಯ
ಇಬ್ಬರೂ 2018ರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ಗಳಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದರು. ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಅದು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ತರಬೇತಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕವೂ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಈ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಅದನ್ನ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ
ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ರೂಪ ನೀಡಲು ಇಬ್ಬರೂ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುಣೆಯ ಆಳಂದಿಯಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಲು ಮುಹೂರ್ತ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿವಾಹದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲು ಇಬ್ಬರೂ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಸ್ವತಃ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕುಟುಂಬದಿಂದ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ
ಇಬ್ಬರ ಮದುವೆ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಂದ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಓರ್ವ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮದುವೆಯನ್ನ ತಡೆಯುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ವಯಸ್ಕರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು ಅವರಿಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬ ನಿಲುವನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಲಿಂಗ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿವಾಹದಂತೆ ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬ ಮಾಹಿತಿಯೂ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹವನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತನೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದ್ದು, ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿಗೆ ಅದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯತೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕಾನೂನು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ನೋಂದಣಿ ನಿಯಮಗಳೇ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ.
ಸಲಿಂಗ ವಿವಾಹದ ಕುರಿತು ಕಾನೂನು ಸ್ಥಿತಿ ಏನು?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಲಿಂಗ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಭಿನ್ನಲಿಂಗೀಯ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹದ ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾನೂನು ಮಿತಿಗಳಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುಣೆಯ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮದುವೆ ನಿರ್ಧಾರವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಂಬಂಧಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಗೂ ವಿವಾಹದ ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಲೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಧಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕೆಲವರು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ವಿವಾಹದ ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ
ಖಾಕಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ ಸಮಾಜದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಕುರಿತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಧಾರ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮೀರಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನ ತಾವೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಈ ಘಟನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿವಾಹ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ? ವಿವಾಹವನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವ ಕಾನೂನು ಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ? ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ಗಳ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯೊಳಗೂ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿವಾಹದ ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯತೆ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ.