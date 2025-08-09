ಹರಿಯುವ ಕಾಲುವೆ ದಡದಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆತ ಜೋಡಿ.. ನೋಡ ನೋಡುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು..! ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್..‌

Viral Video: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಂದ ನಂತರ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಲು ಅವರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈ ಬಿಳಿ ಪುಡಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಸರಳವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇಲಿಗಳನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸಬಹುದು.!
ಒಂದು ಜೋಡಿ ರೀಲ್ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದು ಯಾರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. @imnatasha09 ಎಂಬ ಮಾಜಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಯ ಮೇಲಿನ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ ದಂಪತಿಗಳು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀರಿಗೆ ಹಾರಿದರು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಾಹಸವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದರು. ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಯಿತು.
ना लाईफ की फिकर
ना पानी का डर..
बस Reels बननी चाहिए सर! 😒 pic.twitter.com/fsbkGXO29X
— Natasha Yadav (@imnatasha09) August 8, 2025
ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೂರಾರು ಜನರು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ರೀಲ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇಂತಹ ಹುಚ್ಚರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ರೀಲ್ಸ್ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.