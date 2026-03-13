English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌, ಡಿಸೇಲ್‌ ಹಾಗೂ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 13, 2026, 04:53 PM IST
  • ಭಾರತದ ಮೇಲೂ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಇರಾನ್‌ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ
  • ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ಹೊಸದೊಂದು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಬಿಲ್ ಇರುತ್ತಿತ್ತು

LPG bill is also being charged in hotels: ಇರಾನ್‌ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದಾಳಿಯು ಇತರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೂ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಕರಿನೆರಳು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌, ಡಿಸೇಲ್‌ ಹಾಗೂ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್‌ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ಬಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದೊಂದು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇರಾನ್‌ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದಾಳಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೂ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿರುವುದು ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಬಿಲ್ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದು ಜನರಿಗೆ ರೂಢಿಯೂ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಬಿಲ್‌ (GAS Charges) ಅನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಹಾಗೂ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಚೆನ್ನೈನ ತಿರುವೆಂಕಡನಗರದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹರಕ ಮೇಲೆ GAS ಚಾರ್ಜಸ್‌ ಅನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಫೋಟೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ. ತಿರುವೆಂಕಡನಗರದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬರು ಇಡ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಡಾವನ್ನು ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಜಿಎಸ್‌ಟಿ 1.90, ಎಸ್‌ಜಿಎಸ್‌ಟಿ 1.90 ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ GAS ಎಂದು 9.52 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ವೇಗಿ ಪಡೆಯೋ ಸ್ಯಾಲರಿಗಿಂತ, ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಗಳಿಸೋ ಹಣವೇ ಹೆಚ್ಚು.. ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಒಂದು ವಡಾ, ಒಂದು ಇಡ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟು 80 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್‌ ಆದ ಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ವ್ಯತ್ಯಯದ ಕಾರಣ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಇಂತಹದೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.          

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಳೆಗಟ್ಟಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವ ಸಮಾರಂಭ.. CMಗೂ ಆಹ್ವಾನ, ಮದುವೆಗೂ ಒಂದಿನ ಮೊದಲೇ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್!
 

