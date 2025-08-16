Viral video: ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಮಸ್ತಾಗವ್ಳೇ ಅಂತಾ ಮರುಳಾಗದಿರಿ ಬಾಯ್ಸ್‌! ಮೇಕಪ್‌ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟಾಳರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನೇ

Viral Video: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ದೇಸಿ ಜುಗಾಡ್ ವೀಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಯಾರಾದರೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ವೀಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೊಗಳು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಅಂತಹ ವೀಡಿಯೊಗಳು ನೆಟಿಜನ್ಗಳನ್ನು ಅಪಾರವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಒಂದು ವೀಡಿಯೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ಮೇಕಪ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ...
ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲು ಮೇಕಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವಳ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅವಳು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಮುಖ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ, ಮೇಕಪ್ ಹಚ್ಚುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯ ಮುಖ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವಳು ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅವಳು ಮೊದಲು ನೋಡಿದ ಮಹಿಳೆಯೇ ಅಲ್ಲ ಅನಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಾವಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಜನರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ವೈರಲ್ ಆಗಲು ಇದೇ ಕಾರಣ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಜನರು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದರೆ.. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಮಾಷೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು @Babaxwale ಎಂಬ ಬಳಕೆದಾರರು Instagram ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ನಲ್ಲಿರುವವರು ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ಮೇಕಪ್ ಕಲಾವಿದನನ್ನು ನರಕದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಬೇಕು" ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕ್ಷಮಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ವೀಡಿಯೊ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅವರು ತಮಾಷೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Bhagwan se Thoda Daro Parlour walo🥺🥺 pic.twitter.com/xL635J3pNz
— बाबा ट्विटर वाले (@Babaxwale) August 9, 2025