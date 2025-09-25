English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಗರ್ಭಧರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಗಂಡು ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ?

 Amazing animals: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಾಣಿ ಜಾತಿಗಳಿದ್ದರೂ, ಗಂಡು ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವ ಏಕೈಕ ಪ್ರಾಣಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಆ ಪ್ರಾಣಿ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಉತ್ತರ..     

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 25, 2025, 11:06 PM IST
  • ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವವರು ತಾಯಂದಿರು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು
  • ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಪ್ರಾಣಿ ಗರ್ಭ ಧರಿಸುತ್ತೆ

ಗರ್ಭಧರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಗಂಡು ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ?

A male animal that gives birth to young: ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವವರು ತಾಯಂದಿರು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ತಾಯಿಯು ಮಗುವನ್ನು ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಹೆರಿಗೆಯ ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ಅದರ ನಂತರ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಮಗುವಿನ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳೂ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತವೆ.

ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಪ್ರಾಣಿ ಗರ್ಭ ಧರಿಸುತ್ತೆ... ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಪಕ್ಷಿಗಳಿವೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು, ನಂತರ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದು ಗಂಡಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗಂಡು ಪ್ರಾಣಿ ಗರ್ಭಧರಿಸಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವುದು ಅಪರೂಪ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-'ಗ್ಲೋಬಲ್ ಐಕಾನ್' ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ? ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಂತೆ...

ಪ್ರಾಣಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಿದೆ. ಸಿಂಗ್ನಾತಿಡೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮೀನುಗಳು ಗಂಡು ಸಂತತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಮುದ್ರಕುದುರೆಗಳು, ಇದನ್ನು ಪೈಪ್‌ಫಿಶ್ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್‌ಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಅವುಗಳ ದೇಹ ರಚನೆಯೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಹೆರಿಗೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಪುರುಷರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪುರುಷ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗಂಡು ಪೈಪ್‌ಫಿಶ್ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡಲು ವಿಶೇಷ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಸಮುದ್ರ ಕುದುರೆಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಯೊಡೆಯಲು ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ 50 ರಿಂದ 1,000 ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಬಲ್ಲದು. ಈ ಹೆರಿಗೆ ನೋವು 12 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹುಟ್ಟಿದ 2-3 ವಾರಗಳ ನಂತರ, ಅವು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತವೆ.  

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

