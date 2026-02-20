ಕಾರ್ಕೋಟಕ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತೆ..! ಮೈ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುತ್ತೆ ಈ ದೃಶ್ಯ

Deadly Animals attack : ಹಾವುಗಳೆಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ..? ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ ಕಂಡರಂತೂ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾಗರಹಾವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ..
ಹೌದು.. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ದೈತ್ಯ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನೋಡೋಕೆ ಆತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತದೆ.. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪದಂತಹ ವಿಷಕಾರಿ ಜೀವಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಣ್ಣದೊಂದು ತಪ್ಪು ಕೂಡ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಅಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಯಾರೂ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ therealtarzann ಎಂಬ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 1.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಕೆಲವರು, "ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಇದೇ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಹುಚ್ಚುತನದ ಪರಮಾವಧಿ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ, ಈ ರೀತಿ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿ...