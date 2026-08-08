/30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದ ವ್ಯಕ್ತಿ! ವೈದ್ಯರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಕರಣ

30 Years Without Sleep: ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಹಾರ, ನೀರು ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಷ್ಟೇ ನಿದ್ರೆಯೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 7ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆಗಳ ನಿದ್ರೆ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ “30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಕರಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ದಾಖಲಾದ ನಿದ್ರೆಯ ಮಾಹಿತಿಯ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ನಿಜವಾಗಿಯೂ 30 ವರ್ಷ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?
ವೈದ್ಯಕೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಸಂಭವ. ದೇಹ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ, ಮನಸ್ಥಿತಿ, ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ “ನಾನು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ” ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನಂಬುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಅಥವಾ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಅರಿವಿಗೆ ಬಾರದಿರುವುದು ಮುಂತಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
Sleep Perception ಎಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು?
ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ Paradoxical Insomnia ಅಥವಾ Sleep-State Misperception ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಾನು ಬಹುತೇಕ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಅನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿದ್ರೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅವರು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬಂದಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಅವರು “ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದೆ” ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೂ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮೆದುಳು ಕೆಲವು ಅವಧಿಗೆ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿರಬಹುದು.
ನಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಆಯಾಸ, ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೊರತೆ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಮಯ ನಿಧಾನವಾಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿದ್ರಾ ಕೊರತೆಯು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ “ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ರೆ ಸಾಕು” ಎಂಬ ಮನೋಭಾವ ಸರಿಯಲ್ಲ.
ನಿದ್ರೆ ಬರದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?
ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ, ಅನಿಯಮಿತ ಜೀವನಶೈಲಿ, ರಾತ್ರಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಕೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕೆಫೀನ್ ಸೇವನೆ, ಕೆಲಸದ ಸಮಯದ ಬದಲಾವಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳು ನಿದ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ Sleep Apnea, Restless Legs Syndrome ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ನಿದ್ರಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
30 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ?
ಅಪರೂಪದ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುವ “30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ” ಎಂಬಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟ ಸತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಾನು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ, ವೈದ್ಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ನಿದ್ರೆಯ ಮಾದರಿ, ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ Sleep Study ಅಥವಾ Polysomnography ಮುಂತಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ, ನಿದ್ರೆಯ ಯಾವ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟ ಅಥವಾ ದೇಹದ ಚಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಮತ್ತು ಎದ್ದೇಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮೊಬೈಲ್, ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ರಾತ್ರಿ ತಡವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಕೆಫೀನ್ಯುಕ್ತ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಶಾಂತ, ಕತ್ತಲೆ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಲಗುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಮುನ್ನ ಅತಿಯಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ನಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ಕೆಲವು ದಿನ ನಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಅಥವಾ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಬರದೇ ಇರುವುದು, ಪದೇಪದೇ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದರೂ ತೀವ್ರ ಆಯಾಸ ಇರುವುದು ಅಥವಾ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ ಬರುವುದು ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಕೇಳಲು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದರೂ, ಮನುಷ್ಯನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬದುಕುವುದು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಸಂಭವ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಾನು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವನೆ ಇದ್ದರೂ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ನಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅರಿವಿಗೆ ಬಾರದ ನಿದ್ರೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ವೈರಲ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ನಂಬುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.