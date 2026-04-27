ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿ ಚಿಪ್ಸ್‌ ತಿನ್ನುವ ಮುನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ..! ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಅವುಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನೀವು

Chips making viral video : ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಚಿಪ್ಸ್ ತಯಾರಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಖಾನೆಯೊಂದರ ದೃಶ್ಯವಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇವಲ ಒಳ ಉಡುಪನ್ನು ಮಾತ್ರ ಧರಿಸಿ, ಸೋಪು ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರು ಮತ್ತು ಹಸಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಚಿಪ್ಸ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಬೃಹತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನೊಳಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಕೊಳಕಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೇ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಗಲೀಜು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಹಿಡಿದು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಿರುವುದು ಜನರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಹುರಿಯುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಇಳಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
@fact.flow_india ಎಂಬ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹಬ್ಬುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಸಹ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಚಿಪ್ಸ್ ತಿನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ವಾಕರಿಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ, "ಬಹುಶಃ ಈ ರೀತಿಯ 'ಕೈಚಳಕ'ದಿಂದಲೇ ಚಿಪ್ಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿ ಬರುತ್ತದೆಯೇನೋ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ, ಇಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಜನರು ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕಂಪನಿಯ ಚಿಪ್ಸ್ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬೀದಿ ಬದಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಅಸಹ್ಯಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೋಸಾಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಹೊರಗಿನ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಾಗುವ ಅನ್ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಇಂತಹ ಅಸಹ್ಯಕರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನೂ ತಾನು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇಂದು ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೇವಲ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗದೆ, ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂತಹ ಅನಧಿಕೃತ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.