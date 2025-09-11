English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹಾವು ಕಚ್ಚಿತು, ಅಪಘಾತವಾಯಿತು, 3 ದಿನ ಶವಗಾರದಲ್ಲಿ ದೇಹ, 6 ಬಾರಿ ಸತ್ತರೂ ಮತ್ತೆ ಬದುಕಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ..! ಭಯಗೊಂಡ ಊರಿನ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೆ..?

Viral News : ಸಾವು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಮತ್ತು ಪವಾಡಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಗಾಗ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಬರುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಾವು ಅಂತ್ಯ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವ ಕಥೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.  

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 11, 2025, 10:06 PM IST
    • ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಬರುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವೇ?
    • ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವ ಕಥೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
    • ಸಾವು ಅಂತ್ಯ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

Trending Photos

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೇಟರ್‌ ಆಗಿದ್ದ ನಟಿ, ಐಟಂ ಸಾಂಗ್‌ಗಳಿಂದಲೇ ಸಿನಿರಂಗವನ್ನು ಆಳಿದ ಸುಂದರಿ.. ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮತಾಂತರಗೊಂಡರೂ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ..
camera icon6
Rakhi Sawant
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೇಟರ್‌ ಆಗಿದ್ದ ನಟಿ, ಐಟಂ ಸಾಂಗ್‌ಗಳಿಂದಲೇ ಸಿನಿರಂಗವನ್ನು ಆಳಿದ ಸುಂದರಿ.. ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮತಾಂತರಗೊಂಡರೂ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ..
ಮಂಗಳನ ಚಲನೆಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ, ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ
camera icon5
Mars transit
ಮಂಗಳನ ಚಲನೆಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ, ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ
ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ ಕಿವುಚಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ.. ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಕಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲದೇ, 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು!
camera icon6
White Hair Remedies
ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ ಕಿವುಚಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ.. ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಕಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲದೇ, 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು!
ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಒಪ್ಪಂದ! ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ನಾಚಿಸುವಂತೆ ಬದುಕಿದ್ದ ಈ ಪ್ರೇಮ ಜೋಡಿ ದೂರವಾಗಿದ್ದು ʻಅದೊಂದುʼ ಕಾರಣದಿಂದ
camera icon5
kajol sister
ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಒಪ್ಪಂದ! ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ನಾಚಿಸುವಂತೆ ಬದುಕಿದ್ದ ಈ ಪ್ರೇಮ ಜೋಡಿ ದೂರವಾಗಿದ್ದು ʻಅದೊಂದುʼ ಕಾರಣದಿಂದ
ಹಾವು ಕಚ್ಚಿತು, ಅಪಘಾತವಾಯಿತು, 3 ದಿನ ಶವಗಾರದಲ್ಲಿ ದೇಹ, 6 ಬಾರಿ ಸತ್ತರೂ ಮತ್ತೆ ಬದುಕಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ..! ಭಯಗೊಂಡ ಊರಿನ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೆ..?

Shocking news : ಸಾವಿನ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬದುಕಿ ಬರುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲ, ಆರು ಬಾರಿ ಸಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದು, ನೀವು ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜ.. ಟಾಂಜಾನಿಯಾದ ನಿವಾಸಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಜೀಜಿ ಆರು ಬಾರಿ ನಿಧನರಾದರು. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಗಂಭೀರ ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಅಜೀಜಿಯ ಮೊದಲ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಶವವನ್ನು ಶವಾಗಾರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮೊದಲು, ಅವರು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೋದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿಚ್ಚಿದ ಘಾಗ್ರಾ, ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಹುಡುಗಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಜನ ಶಾಕ್‌..!

ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಹೇಳಿದರು... ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಶವಾಗಾರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು, ಆದರೆ ನಾನು ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಇತ್ತು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಶವಾಗಾರ ಮುಚ್ಚಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹೋದೆ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ದೆವ್ವ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಓಡಿಹೋದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಎರಡನೇ ಬಾರಿ, ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮಲೇರಿಯಾದಿಂದ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇದಾದ ನಂತರವೂ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಅವನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅವನನ್ನು ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಸಿದ್ಧವಾದ ತಕ್ಷಣ, ಅವನು ಮತ್ತೆ ಜೀವಂತನಾದನು. ಇದರ ನಂತರವೂ ಅವನು ಹಾವಿನ ಕಡಿತದಿಂದ ಸತ್ತನು. ಆಳವಾದ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತನು. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ, ಅವನ ದೇಹವು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶವಾಗಾರದಲ್ಲಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಶರ್ಟ್‌ ಹಾಕದೇ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್‌..! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

ಅಜೀಜಿ ಯಾರಿಗೂ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಸ್ಥಳೀಯರು ಅವನ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅವನು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಥವಾ ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾನೆಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಕೆಲವರು ಅವನು ಮಾಟಮಂತ್ರವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಈಗ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಜೀಜಿ, ಕೃಷಿ, ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಆಫ್ರಿಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರನ್ನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರು ಅಥವಾ ಅಮರರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರ ಸಮುದಾಯ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದರೂ, ಅಜೀಜಿ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕಥೆ ಪವಾಡದಂತೆ ಧ್ವನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈಗ ಅವರು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

trending newsViral Videoman death six timesAfrican man

Trending News