ಹಾವು ಕಚ್ಚಿತು, ಅಪಘಾತವಾಯಿತು, 3 ದಿನ ಶವಗಾರದಲ್ಲಿ ದೇಹ, 6 ಬಾರಿ ಸತ್ತರೂ ಮತ್ತೆ ಬದುಕಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ..! ಭಯಗೊಂಡ ಊರಿನ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೆ..?

Shocking news : ಸಾವಿನ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬದುಕಿ ಬರುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲ, ಆರು ಬಾರಿ ಸಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದು, ನೀವು ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜ.. ಟಾಂಜಾನಿಯಾದ ನಿವಾಸಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಜೀಜಿ ಆರು ಬಾರಿ ನಿಧನರಾದರು. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಗಂಭೀರ ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಅಜೀಜಿಯ ಮೊದಲ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಶವವನ್ನು ಶವಾಗಾರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮೊದಲು, ಅವರು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೋದರು.
ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಹೇಳಿದರು... ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಶವಾಗಾರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು, ಆದರೆ ನಾನು ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಇತ್ತು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಶವಾಗಾರ ಮುಚ್ಚಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹೋದೆ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ದೆವ್ವ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಓಡಿಹೋದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಎರಡನೇ ಬಾರಿ, ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮಲೇರಿಯಾದಿಂದ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇದಾದ ನಂತರವೂ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಅವನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅವನನ್ನು ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಸಿದ್ಧವಾದ ತಕ್ಷಣ, ಅವನು ಮತ್ತೆ ಜೀವಂತನಾದನು. ಇದರ ನಂತರವೂ ಅವನು ಹಾವಿನ ಕಡಿತದಿಂದ ಸತ್ತನು. ಆಳವಾದ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತನು. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ, ಅವನ ದೇಹವು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶವಾಗಾರದಲ್ಲಿತ್ತು.
ಅಜೀಜಿ ಯಾರಿಗೂ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಸ್ಥಳೀಯರು ಅವನ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅವನು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಥವಾ ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾನೆಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಕೆಲವರು ಅವನು ಮಾಟಮಂತ್ರವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಈಗ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಜೀಜಿ, ಕೃಷಿ, ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಆಫ್ರಿಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರನ್ನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರು ಅಥವಾ ಅಮರರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರ ಸಮುದಾಯ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದರೂ, ಅಜೀಜಿ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕಥೆ ಪವಾಡದಂತೆ ಧ್ವನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈಗ ಅವರು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.