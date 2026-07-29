/ಅಯ್ಯೋ ಕಾಪಾಡಿ.. ಕಾಪಾಡಿ.. ಅಂದ್ರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಲವರ್‌..! ಮದುವೆ ಅಂದವಳ ಗತಿ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ..

ಬಿಹಾರ : ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಹಾರದ ನವಾಡಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಗೀರ್ನ ಯುವತಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನವಾಡಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನರದಿಗಂಜ್ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಯುವಕನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಯುವತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜಗೀರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಳು.
ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯು ಮದುವೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಯುವಕ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದೆ. ಜಗಳ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದಾಗ ಯುವಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಕಿಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಯುವಕ ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಡಲು ಮುಂದಾದಾಗ, ಆತನನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯುವತಿ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೂ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯುವಕ ಬೈಕ್ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಯುವತಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 100 ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ..
पत्नी बाइक के हैंडल पर लटकी रही लेकिन पति ने बाइक को नहीं रोका..! @PoliceNalanda pic.twitter.com/aeYoaTfHgu
— Sadan Singh Rajput (@SadanJee) July 27, 2026
ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯುವಕನಿಗೆ ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕೂಗಾಡುತ್ತಾ ಆತನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ ನಂತರ ಬೈಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಳಗೆ ಉರುಳಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಗಾಯಗೊಂಡ ಯುವತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಯುವಕನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವಕ "ಈಕೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಷಯ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುವತಿ ನವಾಡಾದ ನರದಿಗಂಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಾಜಗೀರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಅಭಿಜೀತ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸುವುದು ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.