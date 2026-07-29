Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Viral
  • /ಅಯ್ಯೋ ಕಾಪಾಡಿ.. ಕಾಪಾಡಿ.. ಅಂದ್ರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಲವರ್‌..! ಮದುವೆ ಅಂದವಳ ಗತಿ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ..

ಅಯ್ಯೋ ಕಾಪಾಡಿ.. ಕಾಪಾಡಿ.. ಅಂದ್ರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಲವರ್‌..! ಮದುವೆ ಅಂದವಳ ಗತಿ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ..

ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಆಕೆಯನ್ನು ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಎಳೆದೊಯ್ದು ಕ್ರೌರ್ಯ ಮೆರೆದಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಬಿಹಾರದ ನಳಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜಗೀರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ಭೀಕರ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Jul 29, 2026, 08:19 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:19 PM IST
ಅಯ್ಯೋ ಕಾಪಾಡಿ.. ಕಾಪಾಡಿ.. ಅಂದ್ರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಲವರ್‌..! ಮದುವೆ ಅಂದವಳ ಗತಿ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ..

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ICC T20 Rankings ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಜಿಗಿತ.. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲೇ ಬೆಸ್ಟ್‌ ರೇಟಿಂಗ್‌!
ICC T20I Rankings37 min ago
2
Cauvery dispute52 min ago
3
R Ashok1 hr ago
4
cauvery issue1 hr ago
5
Allu Arjun1 hr ago