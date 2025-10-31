English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Viral
  • Viral video: ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕಿನಂತೆ ಹುಲಿಯ ತಲೆ ಸವರಿದ ಭೂಪ! ಕೈಲಿದ್ದ ಮದ್ಯ ಕುಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ, ನೆಟ್ಟಿಗರನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತು ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ

Viral video: ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕಿನಂತೆ ಹುಲಿಯ ತಲೆ ಸವರಿದ ಭೂಪ! ಕೈಲಿದ್ದ ಮದ್ಯ ಕುಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ, ನೆಟ್ಟಿಗರನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತು ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ

man feeds alcohol to tiger, shocking video got viral : ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಪೆಂಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಹುಲಿಯ ತಲೆಯನ್ನೇ ಸವರಿ, ಮದ್ಯ ಕೊಡಲು ಹೋಗಿರುವ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಿತ್ರ ದೃಶ್ಯ ಈಗ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 31, 2025, 04:35 PM IST
  • ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪೆಂಚ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
  • ತಜ್ಞರು ಈ ವೀಡಿಯೊ ನಿಜವಾದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Trending Photos

ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಸಂಪತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು
camera icon7
Gajakesari Yoga Benefits
ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಸಂಪತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗಿಗಳು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಖರ್ಜೂರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ ..!
camera icon5
Health Benefits of Eating Dates in Winter
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗಿಗಳು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಖರ್ಜೂರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ ..!
ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 6 ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನ
camera icon7
Lucky Zodiac Signs
ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 6 ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನ
ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ-ಮಂಗಳನ ಆಳ್ವಿಕೆ! ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಹೊಳೆ..
camera icon6
shukra mangal gochar 2025 effects
ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ-ಮಂಗಳನ ಆಳ್ವಿಕೆ! ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಹೊಳೆ..
Viral video: ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕಿನಂತೆ ಹುಲಿಯ ತಲೆ ಸವರಿದ ಭೂಪ! ಕೈಲಿದ್ದ ಮದ್ಯ ಕುಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ, ನೆಟ್ಟಿಗರನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತು ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ

man feeds alcohol to tiger, shocking video got viral : ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಪೆಂಚ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. 52 ವರ್ಷದ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ರಾಜು ಪಟೇಲ್ ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯ ತಲೆಯನ್ನೇ ಸವರಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮದ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ! ಈ ಘಟನೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ವೀಡಿಯೊ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4, 2025ರ ರಾತ್ರಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆ ರಾತ್ರಿ ರಾಜು ಪಟೇಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ್ದ. ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ವೇಳೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹುಲಿಯೊಂದು ಎದುರಾದರೂ, ಆತ ಹೆದರದೇ ಮುಂದೆ ಹೋದ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ, ರಾಜು ಹುಲಿಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟು ಮುದ್ದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಹುಲಿಗೆ ಕೊಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹುಲಿಯೂ ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ಈ ವೃಕ್ಷದ ತುಂಡು ಬೇರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ... ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾವು ಕೂಡ ಆ ಕಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ

ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪೆಂಚ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ ಜನರು ರಾಜು ಪಟೇಲ್‌ನ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಇಂಥ ಧೈರ್ಯ ಯಾರಿಗಿದೆ?" "ಈತನಿಗೆ ಹುಲಿಯೇ ಗೆಳೆಯನೋ?" ಎಂಬ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಆದರೆ ತಜ್ಞರು ಈ ವೀಡಿಯೊ ನಿಜವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತಜ್ಞರು ಇದು AI ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾದ ನಕಲಿ ವೀಡಿಯೊ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಿಜ-ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ," ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೆನ್ನಾ, ಹೇರ್ ಡೈ ಯಾವುದೂ ಬೇಡ: ಈ 1 ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಂತಿಯುತವೂ ಆಗುತ್ತೆ

Tiger Viral videodaily labour drun man raju patel feeds alcohol to tiger in pench Madhya Pradesh cctv recordman feeds alcohol to tigershocking video got viralಹುಲಿ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ

Trending News