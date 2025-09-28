ಅನ್ನ-ನೀರಲ್ಲ ಎಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಕುಡಿದು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಾಲಾಧಾರಿ! ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತೆ?

Viral News: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅನ್ನ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಎಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಕುಡಿದು ಬದುಕುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇವರನ್ನು ಆಯಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಯಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 7 ರಿಂದ 8 ಲೀಟರ್ ಎಂಜಿನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಚಹಾವನ್ನು ಸಹ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರು ಆಯಿಲ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ನಂತರವೂ, ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ಎಂಜಿನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಎಂಜಿನ್ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿದ ನಂತರವೂ, ಆಯಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಯಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ದೈವಿಕ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ, ಅಂತಹ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಆಹಾರಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬದುಕುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಎಂಜಿನ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಾನವ ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಸೇವನೆಗೆ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಂತರಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. (ಸೂಚನೆ: ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ)