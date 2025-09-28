English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಅನ್ನ-ನೀರಲ್ಲ ಎಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಕುಡಿದು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಾಲಾಧಾರಿ! ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತೆ?

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಸರಳವಾಗಿ ಕಂಡರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ವಿಚಿತ್ರ ಹವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವರ್ತನೆಗಳಿಂದ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಕೆಲವರ ಕಥೆಗಳು, ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 28, 2025, 12:57 PM IST
    • ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ವಿಚಿತ್ರ ಹವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವರ್ತನೆಗಳಿಂದ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
    • ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇವರನ್ನು ಆಯಿಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
    • ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಚಹಾವನ್ನು ಸಹ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ.

ಅನ್ನ-ನೀರಲ್ಲ ಎಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಕುಡಿದು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಾಲಾಧಾರಿ! ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತೆ?

Viral News: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅನ್ನ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಎಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್‌ ಕುಡಿದು ಬದುಕುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇವರನ್ನು ಆಯಿಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನ ಪ್ರಕಾರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಯಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 7 ರಿಂದ 8 ಲೀಟರ್ ಎಂಜಿನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಚಹಾವನ್ನು ಸಹ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ 3ನೇ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತೆ? ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ "ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿ" ಇವರು

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರು ಆಯಿಲ್ ಕುಮಾರ್‌ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ನಂತರವೂ, ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ಎಂಜಿನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಎಂಜಿನ್ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿದ ನಂತರವೂ, ಆಯಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಯಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ದೈವಿಕ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ, ಅಂತಹ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಆಹಾರಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬದುಕುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಟ ವಿಜಯ್‌ ಬಳಿ ಇದೆ ಹೈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್‌! ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ, ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಎಂಜಿನ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಾನವ ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಸೇವನೆಗೆ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಂತರಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. (ಸೂಚನೆ: ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

