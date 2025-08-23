ಮೋಜಿಗಾಗಿ ಸಿಂಹದ ಬಾಯಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ತಳ್ಳಿದ ಮಾಲೀಕ..! ಬದಕುವ ಆಸೆ.. ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Shocking news : ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸಗಾರನ ಜೀವನದ ಜೊತೆ ಮಾಲೀಕ ಆಟವಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಲಿಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ, ತೋಟದ ಮಾಲೀಕನೊಬ್ಬ ಸಾಕು ಸಿಂಹದ ಬಾಯಿಗೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಕೆಲಸಗಾರನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೋಜು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪೊಲೀಸರು ತೋಟದ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಹವೊಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸಿಂಹವು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಆ ಮನುಷ್ಯ ಶಾಂತನಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವನು ಹೇಗೋ ಸಿಂಹದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
#فيديو| حالة من الغضب تجتاح منصات التواصل الاجتماعي عقب تداول مقطع مصور يظهر صاحب مزرعة في ليبيا وهو يطلق أسداً على عامل مصري يعمل لديه#صحيفة_الخليج pic.twitter.com/CPSqRty9tT
— صحيفة الخليج (@alkhaleej) August 18, 2025
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತೋಟದ ಮಾಲೀಕರು ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾಲೀಕ ಮಾಡಿದ ಈ ಕೆಲಸ ಒಬ್ಬ ಅಮಾಯನಕ ಜೀವ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಭವ ಇತ್ತು. ಈ ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು @alkhaleej ಪುಟವು X ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.