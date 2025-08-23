English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮೋಜಿಗಾಗಿ ಸಿಂಹದ ಬಾಯಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ತಳ್ಳಿದ ಮಾಲೀಕ..! ಬದಕುವ ಆಸೆ.. ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Lion vs Man viral video : ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ನಾಚಿಕೆಪಡಿಸುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕ ತನ್ನ ಸಾಕು ಸಿಂಹದ ಬಾಯಿಗೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಾರನ ತಳ್ಳಿ ಮೋಜು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 23, 2025, 02:18 PM IST
    • ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ನಾಚಿಕೆಪಡಿಸುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
    • ಒಬ್ಬ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕ ತನ್ನ ಸಾಕು ಸಿಂಹದ ಬಾಯಿಗೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಾರನ ತಳ್ಳಿ ಮೋಜು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ.
    • ತೋಟದ ಮಾಲೀಕನೊಬ್ಬ ಸಾಕು ಸಿಂಹದ ಬಾಯಿಗೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಕೆಲಸಗಾರನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೋಜು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..

ಮೋಜಿಗಾಗಿ ಸಿಂಹದ ಬಾಯಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ತಳ್ಳಿದ ಮಾಲೀಕ..! ಬದಕುವ ಆಸೆ.. ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Shocking news : ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸಗಾರನ ಜೀವನದ ಜೊತೆ ಮಾಲೀಕ ಆಟವಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಲಿಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ, ತೋಟದ ಮಾಲೀಕನೊಬ್ಬ ಸಾಕು ಸಿಂಹದ ಬಾಯಿಗೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಕೆಲಸಗಾರನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೋಜು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. 

ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪೊಲೀಸರು ತೋಟದ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಹವೊಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸಿಂಹವು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಆ ಮನುಷ್ಯ ಶಾಂತನಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವನು ಹೇಗೋ ಸಿಂಹದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಯುವತಿಯ ಜೊತೆ ಓಡಿ ಹೋದ ಬಾಲಕನ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿ ಮನಬಂದಂತೆ ಹಲ್ಲೆ, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತೋಟದ ಮಾಲೀಕರು ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾಲೀಕ ಮಾಡಿದ ಈ ಕೆಲಸ ಒಬ್ಬ ಅಮಾಯನಕ ಜೀವ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಭವ ಇತ್ತು. ಈ ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು @alkhaleej ಪುಟವು X ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

