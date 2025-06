ಇದಲ್ವಾ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅಂದ್ರೆ... ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದ ನಾಯಿ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ..! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ 

Dog rescue viral video : ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ವ್ಯಾಮೋಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸಾಕುವುದಿರಲಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದರೂ ದೂರ ಓಡಿಸುವ ಜನರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹುದರಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು.. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ, ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಗತ್ತು ಬೇಗನೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ, ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವ ನಾಯಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಡುವ ವೀಡಿಯೊ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ನಾಯಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತಕ್ಷಣ ನೀರಿಗೆ ಹಾರಿ ನಾಯಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ. ಕುತ್ತಿಗೆಯವರೆಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಜುತ್ತಿದ್ದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾಯಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು.

