ಶಾರ್ಟ್‌ ಡ್ರೆಸ್‌ ಹಾಕೋ ಹುಡುಗಿರನ್ನ ಬೈಯೊದಲ್ಲ.. ಮೈತುಂಬ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕಾಮುಕರ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗಲ್ಲ! ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ..

Viral video: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆ, ಕಿರುಕುಳ, ಅನುಚಿತ ಸ್ಪರ್ಶ ಮತ್ತು ಅಸಭ್ಯ ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕದ ಘಟನೆಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಘಟನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಯುಗವಾದ್ದರಿಂದ, ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕೋಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಯುವತಿಯು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಯುವತಿ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು.. ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಅವಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಎಂತಹ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರೇ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೂ ಕೋಪ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯುವತಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊ ನೆಟಿಜನ್ಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಇದಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಕೇರಳದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅವರು ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೇರಳವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಓಣಂ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ.. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಓಣಂ ವಿಶೇಷ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯುವತಿಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು, ಅದು ಅವಳಿಗೆ ಕಸಿಬಿಸಿ ಎನಿಸಿತು. ನಂತರ ಅವಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದನ್ನು ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಈ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿಂದ್ರೆ ಜಿಮ್ ಡಯೆಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಕರಗುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೊಜ್ಜು; ಬಿಪಿ.. ಶುಗರ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ!
ಹುಡುಗಿಯರು ಹೇಗೆ ಉಡುಗೆ ತೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪುರುಷರ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಆದರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿದ್ದಳು. ಆದರೂ, ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ನೋಟದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ಪದೇ ಪದೇ ಅವಳ ಎದೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಹುಡುಗಿ ಕೋಪದಿಂದ ಅವನನ್ನು ನೋಡಲು ತಿರುಗಿದಾಗ, ಅವನು ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ನಂತರ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಈ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿಂದ್ರೆ ಜಿಮ್ ಡಯೆಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಕರಗುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೊಜ್ಜು; ಬಿಪಿ.. ಶುಗರ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ!
ಘಟನೆಯ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಯುವತಿ, "ನಾನು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಕೊಳಕು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಕೆಲವು ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹುಡುಗಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೀರೆ ಧರಿಸಿದ್ದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹುಡುಗಿಯರು ಯಾವುದೇ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದರೂ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಲವರು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ.. 'ಬಟ್ಟೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಇದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 'ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಪುರಾವೆ ಇತ್ತು' ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.