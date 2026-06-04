Fruits Secret: ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ (King Of Fruits), ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿ, ಹೀಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣೆಂದರೆ (Mango) ಹಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ. ಅಲ್ಲದೇ ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಎಂದು ಮಾವು (Mango) ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಫೇವರೀಟ್ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ರಾಜನಿಗೆ ರಾಣಿ (Queen Of Fruits) ಯಾರು ಎಂದು ಇನ್ನೂ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಣಿ ಯಾರೆಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ಉತ್ತರ ಕೊಡುವವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನರಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇಂದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ.
ಹಣ್ಣುಗಳ "ರಾಣಿ" ಯಾರು?
ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ಟೀನ್ (Mangosteen), ಇದನ್ನು ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಣಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ಟೀನ್ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಿಹಿ-ಹುಳಿ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶದಿಂದಲೂ ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ "ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಣಿ" ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ.
ಬೇಸಿಗೆ, ಮಳೆಗಾಲದ ಆಗಮದ ವೇಳೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ರುಚಿಯಿಂದಲೇ ಬಹುತೇಕರ ಫೇವರೀಟ್ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಹಿ, ರುಚಿ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ಟೀನ್ (Mangosteen) ಹಣ್ಣಿನ ವಿಶೇಷತೆ
ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ಟೀನ್ (Mangosteen) ಹಣ್ಣು ನೋಡಲು ಕಡು ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಳಗೆ ಬಿಳಿ, ಮೃದುವಾದ ತಿರುಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ರುಚಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುವುದಾದರೆ, ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ಟೀನ್ ಹಣ್ಣು ಹುಳಿ-ಸಿಹಿ ಎರಡೂ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಇದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ಟೀನ್ ಹಣ್ಣು ಗಾರ್ಸಿನಿಯಾ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ಟಾನಾ (Garcinia Mangostana) ಸಸ್ಯದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ-ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾದ ಮೂಲವಾದ ಈ ಹಣ್ಣು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಮಲೇಷಿಯಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸ್ಥಳಗಳು ಕೃಷಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾವಿನಂತೆಯೇ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ಟೀನ್ ಹಣ್ಣು ಕೂಡಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜಾ-ರಾಣಿಯಂತೆ 'ಮಾವು-ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ಟೀನೂ'
ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಮಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಳಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಫೋನ್ಸೋ, ಕೇಸರ್, ಬಾಂಗನಪಲ್ಲಿ ಮುಂತಾದವು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಿಹಿ, ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ರಸದಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ "King of Fruits" ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ಟೀನ್ "Queen of Fruits" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ಟೀನ್ ಅನ್ನು "ದೇವರ ಆಹಾರ" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾವು ಮೇಳಗಳು, ವಿವಾಹಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಖಾದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ಟೀನ್ ಹಣ್ಣು ರುಚಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಹಣ್ಣು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಮಾವನ್ನು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ದೇಶವೆಂದರೆ ಅದು ಭಾರತ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಟನ್ ಮಾವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ಟೀನ್ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ಟೀನ್ ಹಣ್ನಿನ ಬೆಲೆಯೂ ದುಬಾರಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
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