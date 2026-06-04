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Queen Of Fruits: ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ 'ಮಾವು', ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹಣ್ಣುಗಳ 'ರಾಣಿ' ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?


Queen Of Fruits: ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಯಾವುದೆಂದರೆ ಥಟ್‌ ಅಂತ ಮಾವಿನ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಣಿ ಯಾವುದೆಂದು ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 04, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 04:35 PM IST
Queen Of Fruits: ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ 'ಮಾವು', ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹಣ್ಣುಗಳ 'ರಾಣಿ' ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

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Prajwal B

Prajwal B

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