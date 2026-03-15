Viral Video: ಅಣ್ಣಾ ಇದು ನಿಂಗೆ ಬೇಕಿತ್ತಾ? ತಲೆ ಅಲ್ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟೆ ಗುರು..! ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಗ್ತೀರಾ

Viral Video: ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ-ವಿಚಿತ್ರ ಜನರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಮತ್ತಿನೇನೋ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ʼಇರಲಾರದೆ ಇರುವೆ ಬಿಟ್ಕಂಡಂಗೆʼ ಅಂತಾರಲ್ಲಾ... ಅದೇ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನ ಟರ್ಮಿನಲ್ವೊಂದರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೋಣೆಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಚೇರ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಆತನ ತಲೆ ಚೇರ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆತನಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಆತನಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಯ್ತೋ ಮೇಲೆಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಆತನ ಗೋಣು ಚೇರ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆತ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಚೇರ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗೆ ತಲೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲಕಾಲ ಪರದಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೊಂಚಹೊತ್ತು ನಿದ್ರಿಸಬೇಕೆಂದು ಚೇರ್ನಲ್ಲೇ ಮಲಗಿದ ಆತನಿಗೆ ಶಾಕ್ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಚೇರ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗೆ ಗೋಣು ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವೊತ್ತು ಆತ ಪರದಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು.
ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಘಟನೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಬಹುತೇಕರು ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಫನ್ನಿ ಫನ್ನಿಯಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕರು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮರುಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
