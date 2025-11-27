ದೈತ್ಯ ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ನೆಟಿಜನ್ಸ್‌! ವೀಕ್‌ ಇರೋರು ಎಚ್ಚರ.. ಗುಂಡಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದವ್ರು ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ..

viral python footage: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಬ್ಬಾವು ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದೆ, ಜನರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿರುವ ಹಾವಿನ ಗಾತ್ರವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದುಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಹಾವು ನಡು ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸುತ್ತ ನಿಂತ ಜನ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ವಾಹನಗಳು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು "ಬ್ರೆಜಿಲ್ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇದೆ, ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಶ್ಯ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು @AMAZlNGNATURE ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು 1.43 ಲಕ್ಷ ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 1.8 ಸಾವಿರ ಲೈಕ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾವಿನ ಗಾತ್ರ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ:
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ಗಾತ್ರ ನೋಡಿ ಜನರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಜನರು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಜೀವಂತ ದೈತ್ಯ ಸರ್ಪವನ್ನು ನೋಡಿ ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಾವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ನಗರದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ದೃಶ್ಯ ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಹಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನ ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ದೃಶ್ಯವು ಚಲನಚಿತ್ರದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಜನ ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಳಕೆದಾರರ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ:
ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಸುರಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು "ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯ ಹಾವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು "ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ದಿನ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು "ಬೇರೆಡೆ, ಅವರು ಹಾವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಇತರರು "ಇದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಅದು ದೈತ್ಯನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಜನರು ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, "ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೋಡಿ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಅದು ಕೋಲಾಹಲವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
Welcome to Brazil pic.twitter.com/zFgUo7mILb
— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) November 26, 2025