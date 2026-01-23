English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಯಾರ್‌ ಗುರು ಈ ಮಹಾ ಕುಡುಕ..! ಬಾಯಿಯಿಂದಲ್ಲ.. ಮೂಗಿನಿಂದ ಫುಲ್‌ ಬಾಟ್‌ ಖಾಲಿ.. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

Viral Video : ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಲು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ವೈದ್ಯರೇ ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಮುಂದೆನಾಯ್ತು..? ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತನೇ.. ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕುಳಿದನೇ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 23, 2026, 07:20 PM IST
    • ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿದಿದ್ದಾನೆ.
    • ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ವೈದ್ಯರೇ ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
    • ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತನೇ.. ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕುಳಿದನೇ..?

ಯಾರ್‌ ಗುರು ಈ ಮಹಾ ಕುಡುಕ..! ಬಾಯಿಯಿಂದಲ್ಲ.. ಮೂಗಿನಿಂದ ಫುಲ್‌ ಬಾಟ್‌ ಖಾಲಿ.. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

Shocking incident : ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಲು, ಲೈಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹುಚ್ಚು ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಲು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಾಹಸಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು.. ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚೀನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಯ ಮೂಲಕ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.  ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡ ನೆಟ್ಟಿಗರು "ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರತಿಭೆ" ಎಂದು ಟೀಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು "ಮೂರ್ಖತನದ ಪರಮಾವಧಿ" ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜೀವದ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾವಿನ ಬಾಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಾಲದಿಂದಲೂ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ.! "ಕಾರ್ಕೋಟಕ ವಿಷದ ಗೂಡು"

ವೈದ್ಯರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಈ ರೀತಿಯ ಹುಚ್ಚು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡದಂತೆ ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ.? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ: ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಶ್ವಾಸನಾಳದ ಮೂಲಕ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಅದು ಗಂಭೀರ ಸೋಂಕನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಗಂಭೀರ ಕಿರಿಕಿರಿ: ಮೂಗಿನ ಒಳಗಿನ ಲೋಳೆಯ ಪೊರೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬಿಯರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮೂಗಿನ ಒಳಪದರಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆ ನಂತರ ನವವಧು ಗಂಡನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯಬೇಕು.. ಆ ದಿನ ಅದನ್ನು ಆಕೆ ನೋಡಲೇಬಾರದಂತೆ, ಯಾಕೆ?

ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನನಾಗಬಹುದು.

ಸೂಚನೆ : ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಖ್ಯಾತಿಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇಂತಹ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಯುವಜನರ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಮನರಂಜನೆ ಅಥವಾ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

