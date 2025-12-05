English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
small finger long nail reason: ಹೆಚ್ಚು ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಕಿರು ಬೆರಳಿನ ಉಗುರನ್ನು ಏಕೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 5, 2025, 01:07 AM IST
  • ಕಿರುಬೆರಳಿನ ಉಗುರು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದ ಬೆರಳುಗಳಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ.
  • ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದನೆಯ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಗಂಡಸರು ಪುಟ್ಟ ಬೆರಳಿನ ಉಗುರನ್ನು ಉದ್ದ ಬೆಳೆಸುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇದೇ! ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಲ್ಲ.. ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ತಿಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಿ..

small finger long nail reason: ಭಾರತದಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಲವು ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು, ಕ್ರಮೇಣ ಜನರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ, ಇಂದಿಗೂ ಹಲವು ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆ - ಅದುವೇ ತಮ್ಮ ಕಿರುಬೆರಳಿನ ಉಗುರನ್ನು ಉದ್ದವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು.

ನೀವು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪುರುಷರನ್ನು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ನೀಲಿ ಕಾಲರ್ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಬೆರಳುಗಳ ಉಗುರುಗಳು ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಕಿರುಬೆರಳಿನ ಉಗುರು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದ ಬೆರಳುಗಳಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಹೇಳಿಕೆಯಾ? ಅಥವಾ ಇದು ಯಾವುದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಭಾಗವಾ? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಾರಣವೇನು?ಉದ್ದನೆಯ ಕಿರುಬೆರಳಿನ ಉಗುರಿನ ಹಿಂದಿನ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾರಣಗಳು..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶಸರ್ಪಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಸುಂದರ ಗಿಡ.. ಸುವಾಸನೆ ಬೀರುವ ಈ ಸಸ್ಯ ಹಾವುಗಳ ಏಕೈಕ ಶತ್ರು

ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಉದ್ದನೆಯ ಉಗುರು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವವರನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀಡುವ ಕಾರಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು.

ಅನೇಕ ಪುರುಷರು ಈ ಉದ್ದನೆಯ ಕಿರುಬೆರಳಿನ ಉಗುರನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟೂಲ್ ಆಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ:

ಕಿವಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಿವಿಯೊಳಗಿನ ಮೇಣವನ್ನು ಅಥವಾ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಉಪಾಯವೆಂದು ಕಂಡರೂ, ಇದು ಕಿವಿಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು.

ಕೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು: ದೇಹದ ತಲುಪಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು – ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೆನ್ನು ಅಥವಾ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು – ಕೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇತರ ಉಪಯೋಗಗಳು: ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಲು, ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ! ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮೇಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಲ್ಲಿರಾ..?

ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ
ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದನೆಯ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಉದ್ದನೆಯ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಕೆಳ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕೆಲವು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಾವು "ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ" ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು.

ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ 
ಇದೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಆದರೆ ಕಠಿಣ ವಾಸ್ತವ. ಕೆಲವು ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಉದ್ದನೆಯ ಕಿರುಬೆರಳಿನ ಉಗುರನ್ನು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇವನೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕೊಕೇನ್‌ನಂತಹ ಪುಡಿ ರೂಪದ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿಗಳು, ಆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮೂಗಿಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು (Snorting) ಈ ಉದ್ದನೆಯ ಉಗುರನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಮಚದಂತೆ ಅಥವಾ 'ಸ್ಕೂಪ್' ಆಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಈ ಅಭ್ಯಾಸದ ಹಿಂದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಸನವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕರಾಳ ಸತ್ಯವನ್ನು ಲೇಖನಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶರ್ಟ್‌ಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಲೂಪ್ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ..? 99% ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಕೊರತೆ
ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿರಲಿ, ಕಿರುಬೆರಳಿನ ಉಗುರನ್ನು ಉದ್ದವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ.

ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳು: ಉದ್ದನೆಯ ಉಗುರುಗಳು ಕಸ, ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಕಾರಕಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಿವಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕೆರೆದಾಗ, ಈ ರೋಗಕಾರಕಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸೋಂಕು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ದೈಹಿಕ ಹಾನಿ: ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಮತ್ತು ಉದ್ದನೆಯ ಉಗುರುಗಳಿಂದ ಕಿವಿಯ ಒಳಭಾಗದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಗಾಯವಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕಿರುಬೆರಳಿನ ಉದ್ದನೆಯ ಉಗುರು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಮಹಾನ್ ನಂಬಿಕೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಥವಾ ರಹಸ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ, ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉಪಯೋಗ (ಕೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು), ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ. ಆದರೆ ಅದರ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಸಲಿ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾದಕ ವ್ಯಸನದ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಉತ್ತಮ ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸದಾ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕನಸಿನ ಮಂಟಪವಾಯ್ತು ಐಸಿಯು.. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದವಳಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ ಪ್ರಿಯಕರ

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

