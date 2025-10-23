English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Diamond Eye : ನೀವು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ವಜ್ರಗಳಿರುವುದನ್ನು ಎಂದಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ..? ಇದು ಅಸಾಧ್ಯ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯ.. ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 23, 2025, 09:09 PM IST
    • ನೀವು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು.
    • ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ವಜ್ರಗಳಿರುವುದನ್ನು ಎಂದಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ..?
    • ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ..

ಈತನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿದೆ ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಜ್ರ! ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದೇ ರೋಚಕ, ಅಚ್ಚರಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ 

Diamond Eye viral video : ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಜ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ವಜ್ರ-ಖಚಿತ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು Instagram ನಲ್ಲಿ @_jonesjewelryco_ ಎಂಬ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಹೌದು.. ಹಲವಾರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಜ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೀಡಿಯೊದ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸಹ ಬರೆದಿವೆ. ಡೈಲಿ ಮೇಲ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಸ್ಲೇಟರ್ ಜೋನ್ಸ್. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಲಬಾಮಾ ನಿವಾಸಿ. ಅವನ ಕೃತಕ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ವಜ್ರದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು $2 ಮಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು 1.45 ಮಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್‌ಗಳು) ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 16 ಕೋಟಿ 95 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಕಾಡಿನ ಒಳಗೆ ಹೋದೋರು ಯಾರೂ ವಾಪಾಸ್‌ ಬಂದಿಲ್ಲ! ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.. ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಸ್ಲೇಟರ್ 17 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಟೊಕ್ಸೊಪ್ಲಾಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಎಂಬ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾದರು, ಅದು ಅವರ ಬಲಗಣ್ಣಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮೇಣ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಹಲವಾರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಆದರೂ, ಅವರ ಕಣ್ಣು ಗುಣವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾಯಿತು. ಬಲಗಣ್ಣನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ, ಸ್ಲೇಟರ್ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಕ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಡೈಮಂಡ್‌ ಸೇರಿಸಿದ. 

ಆಭರಣ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಸ್ಲೇಟರ್, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೃತಕ ಕಣ್ಣನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರು ಕೃತಕ ಕಣ್ಣಿನ ತಜ್ಞ ಜಾನ್ ಇಮ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವ ವಜ್ರದ ಐರಿಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕಣ್ಣನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಜಾನ್ ಇಮ್ ತಮ್ಮ 32 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,000 ಕೃತಕ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ಈ ಕಣ್ಣು ಅವರು ಇದುವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

